МЧС предупредило волгоградцев о граде и урагане 13 сентября









О неблагоприятных погодных условиях предупредили жителей Волгоградской области в МЧС. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, в некоторых районах региона 13 сентября ожидаются сильные дожди, ливни и грозы, а также град. Скорость ветра может достигать 20-22 метров в секунду.





В ГУ МЧС по Волгоградской области просят жителей соблюдать меры безопасности: не парковать автомобили около деревьев и рекламных щитов, а при обнаружении оборванных проводов линий электропередач ни в коем случае не приближаться к ним.



