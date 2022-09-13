МЧС предупредило волгоградцев о граде и урагане 13 сентября

Общество 13.09.2022 07:41
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13.09.2022 07:41
О неблагоприятных погодных условиях предупредили жителей Волгоградской области в МЧС. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, в некоторых районах региона 13 сентября ожидаются сильные дожди, ливни и грозы, а также град. Скорость ветра может достигать 20-22 метров в секунду.
В ГУ МЧС по Волгоградской области просят жителей соблюдать меры безопасности: не парковать автомобили около деревьев и рекламных щитов, а при обнаружении оборванных проводов линий электропередач ни в коем случае не приближаться к ним.
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