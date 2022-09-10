День города на земле и воде: смотрим на красоту регаты и эмоции велогонки в Волгограде

Общество 10.09.2022 15:15
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10.09.2022 15:15
Волгоград продолжает с размахом отмечать свое 433-летие. Множество интересных мероприятий проходит сегодня, 10 сентября, в Центральном районе города. После парада студенчества и шествия молодоженов в Волгограде начались спортивные мероприятия – эффектное флайборд-шоу и парусная регата «Кубок Сталинграда» в акватории Волги, велогонка на набережной города.
Красивые полеты и трюки флайбордистов над рекой проходили на фоне белоснежных парусов. В парусной регате «Кубок Сталинграда» соревнуются экипажи 30 яхт из Волгограда, Волжского и Камышина.
«Кубок Сталинграда» проходит в Волгограде ежегодно в День города.
Яхты с белоснежными парусами стартовали сегодня в полдень из акватории Волги напротив амфитеатра. Спортсменам предстоит посоревноваться в нескольких гонках, которые пройдут на маршруте от стадиона «Волгоград Арена» до речного порта и обратно.
Пока яхтсмены соревнуются на воде, спортивные баталии идут и на суше. Десятки спортсменов соревновались за звание лучших в велогонках.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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