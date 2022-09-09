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Пресняков, флотилия и реактивные самолеты: куда сходить в Волгограде 10 сентября (программа)

Общество 09.09.2022 21:07
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09.09.2022 21:07


Волгоград 9 сентября начал отмечать День города. Как сообщает ИА «Высота 102», самым заметным событием в рамках первого праздничного дня стало открытие обновленной нижней террасы, на которое пришли тысячи горожан. Во второй день – 10 сентября – волгоградцев и гостей города ждет обширная программа. Стартуют мероприятия с парада студентов, а завершатся выступлением Владимира Преснякова и яркого фейерверка. 

Смотрите программу и выбирайте самое интересное для себя. 

  • Парад студентов – 09.30–11.00 – нижняя терраса наб. 62-й Армии 

  • Парад молодоженов – 10.00–11.00 – нижняя терраса наб. 62-й Армии (ул. Ковентри – амфитеатр)

  • Гастрономическая площадка «Вкус Волгограда» – 10.00–22.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии (ул. Ленина от ул. Чуйкова до памятника Хользунову)

  • Мастер-классы «#ВолгоградНашаИсторияНашитрадиции» – 11.00–17.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии от фонтана «Искусство» до музтеатра

  • Интерактивные площадки и мастер-классы – с 11.00–17.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии 

  • Выставка ретроавтомобилей – 11.00–16.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии 

  • Концерт детского симфонического оркестра – 11.00–12.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии (фонтан «Искусство»)

  • Парусная регата «Кубок Сталинграда» – 12.00–17.00 – акватория Волги 

  • Выставка-продажа волгоградских товаропроизводителей «Сделано в Волгограде – сделано с душой!» – 12.00–21.00 – нижняя терраса наб. 62-й Армии (рядом с амфитеатром)

  • Фестиваль воздушных змеев «Выше неба» – 12.00–17.00 – парк «Царицынский» 

  • Гала-концерт конкурса-фестиваля современного искусства «Волгоград – город солнца, город ярких детей!» – 12.00–16.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии (фонтан «Искусство»)

  • Молодежный фестиваль «На фоне Волги» – 12.00–16.00 – нижняя терраса набережной 62-й Армии (амфитеатр)

  • Показательные выступления «Флайборд-шоу» – 12.30 – акватория Волги

  • Турнир по водно-моторному спорту – 12.30 – акватория Волги

  • Открытый турнир по шоссейной велогонке «Волжский ветер» – 13.00–17.00 – нижняя терраса наб. 62-й Армии (Нулевая продольная)

  • Чемпионат России по самолетному спорту на реактивных самолетах – 14.00 – над центральной набережной 

  • Легкоатлетический пробег «Волгоградская миля» – 15.00–18.00 – Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО)

  • Гала-концерт городского конкурса «Зажги свою звезду» – 16.00–17.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии (фонтан «Искусство»)

  • Концерт «В песне – жизнь моя» – 17.00–19.00 – сквер им. Александры Пахмутовой

  • Забег на роликах – 17.30 – Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО)

  • Концерт «Нам – 90 лет! Звезды театра сияют для вас!»  – 17.00–18.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии (фонтан «Искусство»)

  • Праздничный гала-концерт  – 18.00–22.00 – нижняя терраса наб. 62-й Армии 

  • Праздничный фейерверк – 22.00 – нижняя терраса наб. 62-й Армии

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