Волгоград 9 сентября начал отмечать День города. Как сообщает ИА «Высота 102», самым заметным событием в рамках первого праздничного дня стало открытие обновленной нижней террасы, на которое пришли тысячи горожан. Во второй день – 10 сентября – волгоградцев и гостей города ждет обширная программа. Стартуют мероприятия с парада студентов, а завершатся выступлением Владимира Преснякова и яркого фейерверка.
Смотрите программу и выбирайте самое интересное для себя.
- Парад студентов – 09.30–11.00 – нижняя терраса наб. 62-й Армии
- Парад молодоженов – 10.00–11.00 – нижняя терраса наб. 62-й Армии (ул. Ковентри – амфитеатр)
- Гастрономическая площадка «Вкус Волгограда» – 10.00–22.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии (ул. Ленина от ул. Чуйкова до памятника Хользунову)
- Мастер-классы «#ВолгоградНашаИсторияНашитрадиции» – 11.00–17.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии от фонтана «Искусство» до музтеатра
- Интерактивные площадки и мастер-классы – с 11.00–17.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии
- Выставка ретроавтомобилей – 11.00–16.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии
- Концерт детского симфонического оркестра – 11.00–12.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии (фонтан «Искусство»)
- Парусная регата «Кубок Сталинграда» – 12.00–17.00 – акватория Волги
- Выставка-продажа волгоградских товаропроизводителей «Сделано в Волгограде – сделано с душой!» – 12.00–21.00 – нижняя терраса наб. 62-й Армии (рядом с амфитеатром)
- Фестиваль воздушных змеев «Выше неба» – 12.00–17.00 – парк «Царицынский»
- Гала-концерт конкурса-фестиваля современного искусства «Волгоград – город солнца, город ярких детей!» – 12.00–16.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии (фонтан «Искусство»)
- Молодежный фестиваль «На фоне Волги» – 12.00–16.00 – нижняя терраса набережной 62-й Армии (амфитеатр)
- Показательные выступления «Флайборд-шоу» – 12.30 – акватория Волги
- Турнир по водно-моторному спорту – 12.30 – акватория Волги
- Открытый турнир по шоссейной велогонке «Волжский ветер» – 13.00–17.00 – нижняя терраса наб. 62-й Армии (Нулевая продольная)
- Чемпионат России по самолетному спорту на реактивных самолетах – 14.00 – над центральной набережной
- Легкоатлетический пробег «Волгоградская миля» – 15.00–18.00 – Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО)
- Гала-концерт городского конкурса «Зажги свою звезду» – 16.00–17.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии (фонтан «Искусство»)
- Концерт «В песне – жизнь моя» – 17.00–19.00 – сквер им. Александры Пахмутовой
- Забег на роликах – 17.30 – Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО)
- Концерт «Нам – 90 лет! Звезды театра сияют для вас!» – 17.00–18.00 – верхняя терраса наб. 62-й Армии (фонтан «Искусство»)
- Праздничный гала-концерт – 18.00–22.00 – нижняя терраса наб. 62-й Армии
- Праздничный фейерверк – 22.00 – нижняя терраса наб. 62-й Армии