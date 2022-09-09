



Волгоград 9 сентября начал отмечать День города. Как сообщает ИА «Высота 102», самым заметным событием в рамках первого праздничного дня стало открытие обновленной нижней террасы, на которое пришли тысячи горожан. Во второй день – 10 сентября – волгоградцев и гостей города ждет обширная программа. Стартуют мероприятия с парада студентов, а завершатся выступлением Владимира Преснякова и яркого фейерверка.

Смотрите программу и выбирайте самое интересное для себя.