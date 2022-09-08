Почти половина волгоградцев стали болеть 2-3 раза в год









В Волгоградской области 43% работающих жителей отметили, что в этом году они болели чаще, еще 46% признались, что болели как обычно, и лишь 12% опрошенных совсем не испытывали проблем со здоровьем. Таковы результаты исследования, проведенного компанией hh.ru, сообщает ИА «Высота 102».





4 1% работающих волгоградцев отметили, что они болеют 2-3 раза в год, каждый четвертый (25%) болеет раз в год. 12% опрошенных признались, что испытывают недомогание больше 3 раз в год, а 22% практически не болеют совсем. Как выяснилось, чаще остальных проблемы со здоровьем бывают у маркетологов и рекламщиков, а также у представителей сферы продаж и административные сотрудники. Реже остальных болеют специалисты, занятые в области производства и сельского хозяйства, а также молодые специалисты.





Всего 48% россиян стали чаще болеть в этом году. Доля женщин, отметивших, что проблемы со здоровьем стали появляться у них чаще, значительно выше, чем мужчин – 30% и 19% соответственно. Ни разу не болели за год 13% российских мужчин и 8% женщин. Больше всего тех, кто стал болеть чаще, среди работников в возрасте от 35 до 44 лет (28%), меньше всего – среди россиян от 55 лет и старше (12%). Среди последних лидируют и те, кто ни разу не испытывал проблем со здоровьем за прошедший год – таких оказался 21%.



