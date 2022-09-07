Под Волгоградом 46-летнего рабочего убило трубоукладчиком









Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне на территории хутора Грачи Городищенского района.

Мужчина, который работал изолировщиком, с другими сотрудниками выполнял подготовительные работы на окраине хутора Грачи Городищенского района для последующей укладки труб. В ходе выполнения работ один из металлических элементов конструкции трубоукладчика, который должен быть закреплен металлическими болтами, упал на 46-летнего изолировщика. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия.













Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, отвечающих за соблюдение правил безопасности на объекте.





Фото СУ СК по Волгоградской области



