Происшествия

Под Волгоградом 46-летнего рабочего убило трубоукладчиком

Происшествия 07.09.2022 11:42
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07.09.2022 11:42



Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне на территории хутора Грачи Городищенского района. 
 
Мужчина, который работал изолировщиком, с другими сотрудниками  выполнял подготовительные работы на окраине хутора Грачи Городищенского района для последующей укладки труб. В ходе выполнения работ один из металлических элементов конструкции трубоукладчика, который должен быть закреплен металлическими болтами, упал на  46-летнего изолировщика. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия.



Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, отвечающих за соблюдение правил безопасности на объекте. 

Фото СУ СК по Волгоградской области

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