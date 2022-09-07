Под Волгоградом 46-летнего рабочего убило трубоукладчиком

Происшествия 07.09.2022 11:42
0
07.09.2022 11:42
Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне на территории хутора Грачи Городищенского района.
Мужчина, который работал изолировщиком, с другими сотрудниками выполнял подготовительные работы на окраине хутора Грачи Городищенского района для последующей укладки труб. В ходе выполнения работ один из металлических элементов конструкции трубоукладчика, который должен быть закреплен металлическими болтами, упал на 46-летнего изолировщика. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, отвечающих за соблюдение правил безопасности на объекте.
Фото СУ СК по Волгоградской области
Пенсионер погиб в столкновении «ВАЗа» и грузовика под Волгоградом07.09.2022 10:52
Происшествия 07.09.2022 10:52
Житель Волгоградской области спилил 8 сосен для строительства забора07.09.2022 10:10
Происшествия 07.09.2022 10:10
ГУ МВД опубликовало видео ДТП на перекрестке в Волгограде06.09.2022 19:05
Происшествия 06.09.2022 19:05
Из-за ДТП на пересечении двух проспектов в Волгограде в час пик образовалась пробка06.09.2022 17:25
Происшествия 06.09.2022 17:25
«Тянули рукава через весь двор»: в Волгограде пожарным перекрыли дорогу к ЖК «Бастион»05.09.2022 22:24
Происшествия 05.09.2022 22:24
В Волгоградской области в ДТП погибли 61-летний водитель ВАЗа и 3-летний ребенок05.09.2022 17:02
Происшествия 05.09.2022 17:02
В Волгограде мотоциклист поломал руки и ноги на ночной улице под видеокамерой05.09.2022 16:20
Происшествия 05.09.2022 16:20
В Волгограде наезд фургона «Красное&Белое» на пешеходов попал на видео05.09.2022 13:37
Происшествия 05.09.2022 13:37
Замминистра Оксану Лут в Волгограде впечатлили шоковой заморозкой05.09.2022 13:19
Происшествия 05.09.2022 13:19
Волгоградские спасатели вызволили провалившегося в трубу котенка05.09.2022 11:30
Происшествия 05.09.2022 11:30
В гимназии Урюпинска потушили пожар05.09.2022 10:47
Происшествия 05.09.2022 10:47
Свалил и забил до смерти: в соцсетях опубликовали видео смертельной драки под Волгоградом05.09.2022 10:34
Происшествия 05.09.2022 10:34
Четверо пассажиров пострадали в перевернувшейся маршрутке №24а в Волжском05.09.2022 09:44
Происшествия 05.09.2022 09:44
СК начал проверку после смерти в ТЦ Волгограда 53-летнего мужчины04.09.2022 18:59
Происшествия 04.09.2022 18:59
В торговом центре Волгограда замертво упал посетитель04.09.2022 17:50
Происшествия 04.09.2022 17:50