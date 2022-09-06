Общество

Бочаров, ФСБ и силовики обсудили меры противодействия терроризму

Общество 06.09.2022 18:56
0
06.09.2022 18:56


В Волгограде сегодня, 6 сентября, сотрудники силовых ведомств, руководители пресс-служб органов госвласти, губернатор региона в ходе межведомственного совещания Оперативного штаба в Волгоградской области обсудили меры противодействия терроризму. Как сообщает ИА «Высота 102», по итогам встречи выработан комплекс дополнительных мер по профилактике терроризма.

— Участники мероприятия обсудили основные направления противодействия терроризму и выработали комплекс дополнительных мер по профилактике терроризма, минимизации последствий его проявления и совершенствованию информирования населения при угрозах террористического характера, — сообщили информагентству в Оперативном штабе региона. 

Совещание возглавил руководитель Оперативного штаба в Волгоградской области — начальник УФСБ России по региону генерал-майора Александр Ларин. В своем выступлении он отметил, что противодействие терроризму — является одной из приоритетных задач органов безопасности и сил правопорядка. 

— Представители регионального оперативного штаба в рамках регулярных антитеррористических учений и тренировок отрабатывают межведомственное взаимодействие по информированию населения о ходе и результатах контртеррористических мероприятий. В профилактических целях сведения о предотвращенных и раскрытых сотрудниками УФСБ преступлениях террористического характера публикуются в СМИ и соцсетях. Между пресс-службами органов государственной власти Волгоградской области происходит постоянный обмен опытом по вопросам предупреждения террористических угроз, — подчеркнул Ларин. 

Далее слово взял официальный представитель Национального антитеррористического комитета — руководитель Информационного центра НАК Андрей Пржездомский. Он обратил внимание участников совещания на сохраняющиеся угрозы, связанные с деятельностью международных террористических организаций по распространению террористической пропаганды с целью радикализации подростков и молодежи. 

— От слаженной работы органов государственной власти, местного самоуправления и СМИ зависит эффективность практики недопущения вовлечения граждан в террористическую деятельность, — отметил Пржездомский. 

Официальный представитель НАК рассказал об отечественной практики информационного противодействия терроризму и предложил наиболее эффективные способы профилактики преступлений террористической направленности. 

— В случае возникновения реальных угроз качественное и оперативное информирование населения является неотъемлемой составляющей контртеррористических мероприятий и служит решению задач по недопущению распространения среди граждан панических настроений и недостоверных слухов, — особо отметил докладчик. 

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в свою очередь подчеркнул, что региональной антитеррористической комиссией реализуется комплекс мер по предупреждению попыток вовлечения жителей региона в террористическую деятельность. 

— Совместно с органами безопасности и сил правопорядка осуществляется подготовка и доведение до населения соответствующей разъяснительной информации, — пояснил Бочаров. — В учебных заведениях и трудовых коллективах в данном направлении ведется планомерная профилактическая работа, результаты которой благоприятно сказываются на общей криминогенной обстановке.

Фото: Оперативный штаб Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.09.2022 18:47
Общество 06.09.2022 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 18:07
Общество 06.09.2022 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 18:06
Общество 06.09.2022 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 17:41
Общество 06.09.2022 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 15:47
Общество 06.09.2022 15:47
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 15:04
Общество 06.09.2022 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 14:11
Общество 06.09.2022 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 13:52
Общество 06.09.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 13:23
Общество 06.09.2022 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 13:16
Общество 06.09.2022 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.09.2022 12:50
Общество 06.09.2022 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 10:45
Общество 06.09.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 10:24
Общество 06.09.2022 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 10:21
Общество 06.09.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 09:51
Общество 06.09.2022 09:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:05
ГУ МВД опубликовало видео ДТП на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:56
Бочаров, ФСБ и силовики обсудили меры противодействия терроризмуСмотреть фотографии
18:47
Отмена остановок и пешеходный режим: как будет работать транспорт Волгограда с 9 по 11 сентябряСмотреть фотографии
18:07
Вся надежда на юбилей: волгоградцы десятки лет лелеют мечту избавиться от руин под музеем-панорамойСмотреть фотографии
18:06
Боевые корабли Каспийской флотилии примут участие в шоу на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
17:41
«У кого рука поднялась?»: жители Урюпинска озаботились судьбой лебедя-инвалидаСмотреть фотографии
17:25
Из-за ДТП на пересечении двух проспектов в Волгограде в час пик образовалась пробкаСмотреть фотографии
16:50
Автор «улета» в волгоградском аэропорту уличен в картельном сговореСмотреть фотографии
15:47
Wildberries построит крупный логистический центр в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
Подростки устроили стрельбу на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
15:04
В парке Волжского доломали наследство команды Ultra100Смотреть фотографии
14:11
COVID-19 ослабил хватку перед массовым празднованием Дня города в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:52
«Живем, как на полигоне»: страшные звуки на стройке бетонного завода пугают детей в НовониколаевкеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:23
«За это должны ответить»: активисты ОНФ признали Комсомольский мост опасным для жизни волгоградцевСмотреть фотографии
13:16
Куда обращаться по вопросам питания в школах и детсадах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:50
В Волгоградской области разыскивают пропавшего 31 июля мужчину в черной кепкеСмотреть фотографии
11:23
Почитали аналитику: волгоградские депутаты прониклись и решили попросить у Госдумы денег на сборы в школуСмотреть фотографии
10:45
Бесплатные электрички отвезут волгоградцев на музыкальный фестиваль в аэропортуСмотреть фотографии
10:24
Волгоградский студент доверил мужчине интимные тайны и потерял 40 тысячСмотреть фотографии
10:21
В МВД назвали виновницу ДТП с перевернувшейся под Волгоградом маршруткойСмотреть фотографии
09:58
Житель Волгоградской области целился в мишень, но случайно застрелил младшего братаСмотреть фотографии
09:51
МЧС: в Волгоградской области 6 сентября прогремят грозыСмотреть фотографии
09:11
Фонд капремонта ищет компанию для взыскания 86 млн долгов с волгоградцевСмотреть фотографии
08:06
В Волгоградской области увеличилось количество зараженных болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
06:06
Власти Волгоградской области объяснили высокую смертность бизнеса в регионеСмотреть фотографии
22:24
«Тянули рукава через весь двор»: в Волгограде пожарным перекрыли дорогу к ЖК «Бастион»Смотреть фотографии
21:50
«Он не мог по-другому»: под Волгоградом простились с погибшим на Украине 25-летним Александром ТюкинымСмотреть фотографии
20:06
Жителю Волгограда продали бонусы банка за 24 тысячи рублейСмотреть фотографии
19:26
В Волгоградской области проверят договоры транспортников на вывоз ТКОСмотреть фотографии
18:42
В Михайловке ускорили ремонт развалившегося крыльца ФАПа после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
 