Бочаров, ФСБ и силовики обсудили меры противодействия терроризму

В Волгограде сегодня, 6 сентября, сотрудники силовых ведомств, руководители пресс-служб органов госвласти, губернатор региона в ходе межведомственного совещания Оперативного штаба в Волгоградской области обсудили меры противодействия терроризму. Как сообщает ИА «Высота 102», по итогам встречи выработан комплекс дополнительных мер по профилактике терроризма.

— Участники мероприятия обсудили основные направления противодействия терроризму и выработали комплекс дополнительных мер по профилактике терроризма, минимизации последствий его проявления и совершенствованию информирования населения при угрозах террористического характера, — сообщили информагентству в Оперативном штабе региона.

Совещание возглавил руководитель Оперативного штаба в Волгоградской области — начальник УФСБ России по региону генерал-майора Александр Ларин. В своем выступлении он отметил, что противодействие терроризму — является одной из приоритетных задач органов безопасности и сил правопорядка.

— Представители регионального оперативного штаба в рамках регулярных антитеррористических учений и тренировок отрабатывают межведомственное взаимодействие по информированию населения о ходе и результатах контртеррористических мероприятий. В профилактических целях сведения о предотвращенных и раскрытых сотрудниками УФСБ преступлениях террористического характера публикуются в СМИ и соцсетях. Между пресс-службами органов государственной власти Волгоградской области происходит постоянный обмен опытом по вопросам предупреждения террористических угроз, — подчеркнул Ларин.

Далее слово взял официальный представитель Национального антитеррористического комитета — руководитель Информационного центра НАК Андрей Пржездомский. Он обратил внимание участников совещания на сохраняющиеся угрозы, связанные с деятельностью международных террористических организаций по распространению террористической пропаганды с целью радикализации подростков и молодежи.

— От слаженной работы органов государственной власти, местного самоуправления и СМИ зависит эффективность практики недопущения вовлечения граждан в террористическую деятельность, — отметил Пржездомский.

Официальный представитель НАК рассказал об отечественной практики информационного противодействия терроризму и предложил наиболее эффективные способы профилактики преступлений террористической направленности.

— В случае возникновения реальных угроз качественное и оперативное информирование населения является неотъемлемой составляющей контртеррористических мероприятий и служит решению задач по недопущению распространения среди граждан панических настроений и недостоверных слухов, — особо отметил докладчик.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в свою очередь подчеркнул, что региональной антитеррористической комиссией реализуется комплекс мер по предупреждению попыток вовлечения жителей региона в террористическую деятельность.

— Совместно с органами безопасности и сил правопорядка осуществляется подготовка и доведение до населения соответствующей разъяснительной информации, — пояснил Бочаров. — В учебных заведениях и трудовых коллективах в данном направлении ведется планомерная профилактическая работа, результаты которой благоприятно сказываются на общей криминогенной обстановке.

Фото: Оперативный штаб Волгоградской области