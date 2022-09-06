COVID-19 ослабил хватку перед массовым празднованием Дня города в Волгограде









В Волгоградской области впервые за последние месяцы зафиксировано рекордное количество выздоровевших от коронавируса. Оно превысило число заболевших перед празднованием Дня города, главные события которого запланированы в предстоящие выходные.





Так, в оперативном региональном штабе ИА «Высота 102» сообщили, что больничные закрыл 881 человек. Тогда как диагноз COVID-19 подтвердился у 684 жителей региона.





При этом тенденция снижения количества заболевших наблюдается в Волгоградской области уже третий день. Смертельных случаев, к счастью, за прошедшие сутки не зафиксировано.