В Волгоградской области в ночь на 6 сентября похолодает до 0 °С

В Волгоградской области в ночь на 6 сентября прогнозируется похолодание до 0 °С. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, в предстоящие две ночи возможны первые заморозки.

— Ночью 6 сентября по региону без существенных осадков. Днем вероятны кратковременные дожди с грозами, — сообщили информагентству синоптики. — Ветер северо-западный с порывами при грозах до 15-18 м/с. Ночная температура составит +6...+11 °С, местами при прояснении до 0 °С. Днем по области +12...+17 °С, местами воздух прогреется до +20 °С.

В среду, 7 сентября, в регионе также существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с. Ночью за окном +6...+11 °С, местами при прояснении до 0 °С. В дневные часы до +12...+17 °С.

В четверг, 8 сентября, в Волгоградской области немного потеплеет. Днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Ночью +7...+12 °С, при прояснении до +2 °С, днем до +14...+19 °С.

— В Волгограде ночью 6 сентября столбики термометров покажут +6...+8 °С, после обеда +15...+17 °С. Осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный 7-12 м/с, — уточнили в Волгоградском гидрометцентре. — 7 сентября в городе на Волге без существенных осадков. Ветер западного направления ночью 7-12 м/с. Ночью температура составит всего +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.

В четверг, 8 сентября, в областном центре также без существенных осадков. Ветер северо-западный со скоростью 8-13 м/с. Ночью +8...+10 °С, днем +16...+18 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»