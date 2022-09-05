Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут сегодня, 5 сентября, в рамках однодневной поездки в Волгоградскую область осмотрела ведущие производственные площадки региона. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», чиновница первым делом отправилась на производство в Дзержинском районе, где ознакомилась с технологией шоковой заморозки овощей. После она побывала на заводе по производству соков и прогулялась по яблоневым садам.

Публикуем видео по итогам дня.





Первой площадкой, на которой побывала сегодня Оксана Лут, стало производство ООО «Волгоградтрубопласт», которое включает на сегодня четыре линии переработки и заморозки цветной капусты, болгарского перца, лука, свеклы, моркови, картофеля, брокколи, кабачков, баклажанов, цуккини, томатов мощностью до двух тонн в час. Как сообщает информагентство представитель Минсельхоза лично осмотрела производственные мощности, а

– Хорошо, что в Волгоградской области есть как крупные, так и средние и малые предприятия, которые занимаются овощепереработкой, – отметила Оксана Лут по итогам поездки на волгоградское предприятие. – И очень важно, что администрация региона понимает необходимость кооперации. Мы и дальше будем поддерживать развитие производства и различных видов переработки овощей — это вопрос по продовольственной безопасности, и он является для нас приоритетным.

Еще одним предприятием, которое посетила Лут, стали «Сады Придонья». Замминистра прогулялась по яблоневым садам. На сегодня, отметим, площадь фруктовых насаждений компании составляет 7677 га, а на полях площадью 500 га для производства детского питания выращивают тыкву, морковь, кабачки, брокколи, цветную капусту, свёклу, сельдерей, сладкий перец.





Андрей Бочаров сделал особый акцент на качестве продукции, выпускаемой «Сады Придонья», подчеркнув, что это тот случай, когда мировому уровню надо подтягиваться до волгоградского завода, а не наоборот.

– Сегодня мы находимся на лучшем многопрофильном предприятии России. Очень четко — на каждом этапе — здесь осуществляется контроль качества: все производство основано на использовании натуральных овощей, фруктов и ягод,– сказал волгоградский губернатор.

Напомним, что в настоящее время в поселке Сады Придонья строится детский сад на 80 мест, который примет воспитанников в 2023 году. Возводимое по нестандартному проекту учреждение будет располагать помещением для занятий творчеством, концертным залом, многофункциональным спортзалом и бассейном.