Заболеваемость COBID-19 в Волгоградской области стремительно растет

Общество 03.09.2022 11:24
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03.09.2022 11:24
В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом снова выросла по итогам прошедших суток. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, диагноз COVID-19 подтвердился еще у 796 человек. Это больше, чем фиксировалось 1 сентября.
При этом 677 человек за сутки выздоровели. Однако состояние 104 заболевших потребовало их срочной госпитализации.
Есть только одна хорошая новость – за сутки смертельных исходов от коронавируса не зарегистрировано.
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