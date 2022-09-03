Заболеваемость COBID-19 в Волгоградской области стремительно растет









В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом снова выросла по итогам прошедших суток. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, диагноз COVID-19 подтвердился еще у 796 человек. Это больше, чем фиксировалось 1 сентября.





При этом 677 человек за сутки выздоровели. Однако состояние 104 заболевших потребовало их срочной госпитализации.





Есть только одна хорошая новость – за сутки смертельных исходов от коронавируса не зарегистрировано.