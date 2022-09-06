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Вся надежда на юбилей: волгоградцы десятки лет лелеют мечту избавиться от руин под музеем-панорамой

Общество 06.09.2022 18:07
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06.09.2022 18:07


В Волгограде на площадке под музеем-панорамой «Сталинградская битва» десятки лет в разрушенном состоянии остается заброшенный бассейн-аэратор. Жители города-героя тем временем все еще помнят планы построить здесь 100-метровый фонтан. По словам волгоградцев, из-за неприглядного вида сооружения сегодня они избегают прогулок здесь и не рекомендуют спускаться сюда туристам.  

– Кто-то ошибочно считает, что это когда-то был фонтан, – говорят читатели информагентства, обратившиеся в редакцию ИА «Высота 102». – Но мы, старожилы, помним, что это был охладительный бассейн – часть системы, которая использовалась для нужд музея-панорамы. Проработал он всего два года с момента строительства в 1981 году. С тех пор и стоит ненужный, разрушаясь и наводя уныние на горожан и, конечно, неприятно впечатляя туристов. 


Жители Волгограда вспоминают 2017 год, когда прежний директор музея-панорамы «Сталинградская битва» делился грандиозными планами по строительству 100-метрового  фонтана на месте разрушенного бассейна. Как рассказывал Алексей Васин, рассматривались варианты сооружения здесь сценической площадки, однако идея строительства фонтана казалась столь соблазнительной, что от других идей попросту отказались.

Интересно и то, что данный бассейн в свое время стал камнем преткновения между администрацией Волгограда и музеем, ведь одна его половина располагалась на территории федерального учреждения, а другая – на муниципальной земле. Итогом длительных переговоров стало решение передать разрушенный бассейн-аэратор в собственность музея-заповедника. 

– В следующем 2023 году исполнится аккурат 40 лет с того момента, как бассейн перестал работать. Символично, что в этот же год мы будем отмечать 80-летие победы в Сталинградской битве. Неужели и встретим этот праздник с руинами под главным музеем, хранящим память о Великой Отечественной войне? – задаются вопросом жители Волгограда. 


Этот же вопрос редакция ИА «Высота 102» адресовала директору музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексею Дементьеву. По его словам, вопрос благоустройства территории, о которой идет речь, решится в ближайшее время. 

– Программа комплексно-реставрационных работ на объектах музея-заповедника давно подготовлена и направлена в профильные министерства России, – объяснил информагентству Алексей Дементьев. – На данный момент вопрос реализации этой программы не решен, но в сентябре, как известно, в Москве состоится заседание Оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, в ходе которого, думаю, будет подниматься в том числе и вопрос реконструкции объектов, входящих в состав музея-заповедника. 

Строительство фонтана на месте бассейна по-прежнему рассматривается как один из вариантов благоустройства. Однако, отмечает ИА «Высота 102», на это требуются немалые федеральные средства. 

Добавим, что срочного ремонта на прилегающей к музею-панораме территории требует сегодня и пешеходный мост, который входит в состав комплекса подпорной стены «Колотый лед». Долгие годы на его реконструкцию, как и на бассейн, в Министерстве культуры РФ не могут найти денег. Как итог – проход на мост давно закрыт для посетителей музея-панорамы металлическими ограждениями.

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