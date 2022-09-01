В Волгоградской области ежемесячно больше тысячи потребителей получают от энергетиков уведомления о предстоящем отключении света. Причина во всех случаях одна – накопленные долги за электроэнергию. При этом нередко у должников возникают вопросы и даже претензии к ресурсоснабжающей организации. Совместно с компанией «Волгоградэнергосбыт» отвечаем на самые частые из них.

Какой размер долга может стать поводом для отключения жилья от электроэнергии?

– По закону отключить от коммунальной услуги могут, если задолженность составляет стоимость более двух месячных нормативов потребления услуги, установленной в регионе, – объясняют волгоградцам в компании. – Например, для гражданина, проживающего в однокомнатной газифицированной квартире, эта сумма на сегодняшний момент составляет 1217,7 рублей.

Почему пришло «письмо счастья», если оплата производилась ежемесячно, но не полностью либо оплачивалась электроэнергия за несколько месяцев сразу? Платежи ведь есть!

– Следует помнить, что если в результате частичной или несвоевременной оплаты общая сумма долга превысит двухмесячные начисления по нормативу, по закону для ресурсоснабжающей компании это является основанием для отключения энергоснабжения или другой коммунальной услуги, – поясняют простую логику энергетики.

Сразу после уведомления об ограничении электроэнергии долг был погашен. Можно ли быть уверенным теперь, что свет внезапно не отключат?

– Не отключат, если была произведена оплата в течение 20 дней после получения уведомления. Но необходимо учитывать тот факт, что зачисление денежных средств на расчетный счет ПАО «Волгоградэнергосбыт» контрагентами по приему платежей (банки, почта и т.д.) особенно в удаленных уголках области может осуществляться до 5 дней. Поэтому если оплата была произведена в конце срока, то лучше уведомить об этом, предоставив копии чека об оплате в ближайший сбытовой или абонентский участок «Волгоградэнергосбыта». Их адреса указаны в квитанции на оплату или на сайте компании.

Свет все-таки отключили. Решено погасить долг, но в уведомлении еще 3000 рублей. За что это?

– Это оплата работ по отключению и подключению электроэнергии.

– Как избежать отключений света, если запланирована длительная командировка или отсутствие дома долгое время по каким-либо другим причинам?

–«Волгоградэнергосбытом» создан ряд сервисов, призванных обеспечить удаленное взаимодействие с компанией. И даже если вы находитесь в длительной командировке, отпуске, на лечении, выехали за границу, ничто не мешает вам с помощью своего гаджета зайти в интернет, на сайт компании, в Личный кабинет, мобильное приложение, передать показания, произвести оплату, причем без комиссии, если вы подписаны на электронную квитанцию. Это просто и очень удобно.

– Где можно оплатить долги за электроэнергию без комиссии?

– Оплатить долг, как и произвести оплату текущего счета, можно при условии подписки на электронную квитанцию: