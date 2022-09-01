«ЕвроХим-ВолгаКалий» предложил создать филиал музея-заповедника «Сталинградская битва» в Котельниково





Активисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» продолжают разрабатывать смелые и креативные проекты, которые имеют огромное значение для социально-экономического развития Котельниково и затрагивают интересы огромного количества людей.

Одна из последних инициатив предприятия – создание в городе Котельниково филиала музея-заповедника «Сталинградская битва», в стенах которого можно проводить множество патриотических и познавательных мероприятий. В их числе - выездные выставки, научные конференции, исторические реконструкции и виртуальные туры.

Как будет выглядеть музей, в каком формате он должен работать и где располагаться обсудили директор федерального музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, руководители администрации Котельниковского муниципального района и районного краеведческого музея, а также представители компании «ЕвроХим».





Эта встреча стала первым шагом на большом пути к созданию в городе общественного пространства, которое привлечет в город дополнительные инвестиции, увеличит поток туристов и будет способствовать культурным и социальным улучшениям Котельниковского района.

Напомним, «ЕвроХим-ВолгаКалий», который осваивает в Котельниковском районе Волгоградской области Гремячинское месторождение калийных солей, помимо производственной деятельности реализует масштабный социально-культурный проект - «Котельниково – земля героев». Главная задача проекта – передавать в поколениях уникальные исторические и культурные особенности территории, сохранять вековые ценности степного края.

В рамках проекта «Котельниково – земля героев» градообразующее предприятие проводит просветительские мероприятия, устраивает экологические и патриотические акции, активно взаимодействует с районным краеведческим музеем.

Социальная активность и большая работа «ЕвроХим-ВолгаКалия» в повышении качества жизни населения уже имеет большой для города опыт. В рамках проекта «Котельниково – земля героев» совместными усилиями администрации муниципалитета и «ЕвроХим-ВолгаКалия» была разработана заявка на создание парка «Аксайская Дубрава», которая в конце августа одержала победу во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году». Благодаря этой победе на благоустройство городской территории привлечено 85 миллионов рублей из федерального бюджета.















