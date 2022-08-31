В Волжском предпринимателям, пострадавшим от пожара, предоставляются торговые места на рынках города. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волжского. Так, для удобства продавцов и покупателей одна из таких площадок организована по адресу улица Мира, 105 – в непосредственной близости от рынка «Людмила».

Кроме того, пояснили в мэрии, на сайте администрации Волжского размещен реестр арендодателей, предоставляющих возможность торговли для пострадавших предпринимателей.

В администрации также создали интерактивную карту с указанием контактов городских ярмарок. На карте обозначены места для торговли сельскохозяйственной продукцией в Волжском.

Напомним, страшный пожар, который произошел 28 августа, уничтожил рынок «Людмила» почти полностью. Предприниматели и продавцы остались без товара и рабочих мест.

Информагентство ИА «Высота 102» провело собственное расследование обстоятельств трагедии.