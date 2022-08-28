Волгоградскую область ждет похолодание до +12 °С

В Волгоградской области на новой неделе ночные температуры составят всего +12 °С. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, похолодание в регионе ожидается в ночь на 29 августа.

— В понедельник, 29 августа, по области преимущественно без осадков. Лишь в утренние и дневные часы вероятны небольшие дожди с грозами, — пояснили информагентству синоптики. — Ветер юго-восточного направления местами с порывами до 15-18 м/с. Ночью за окном +17...+22 °С, при прояснении +12...+17 °С, днем +32...+37 °С.

Во вторник, 30 августа, ночью в отдельных районах ожидаются небольшие дожди с грозами, днем без существенных осадков. Скорость ветра местами 15-18 м/с. В ночной период +17...+22 °С, при прояснении +12...+17 °С, после обеда +32...+37 °С.

— В Волгограде 29 августа осадки маловероятны. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +20...+22 °С, днем +34...+36 °С, — уточнили в Волгоградском гидрометцентре. — 30 августа в областном центре преимущественно без осадков, ветер западный с порывами до 8-13 м/с. Ночью +20...+22 °С, днем +33...+35 °С.

Сегодня по региону преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут +32...+37 °С. В Волгограде в воскресенье осадки также маловероятны. В дневные часы воздух раскалится до +35...+37 °С.

По информации портала Gismeteo, на новой неделе испепеляющая жара постепенно уступит место первой осенней прохладе. Уже в пятницу, 2 сентября, дневная температура в городе на Волге не превысит +23 °С. В субботу и воскресенье дневные температуры составят всего около 17 °С.

В понедельник, 5 сентября, ночная температура снизится до +9 °С. Днем в областной столице будет до +18 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»