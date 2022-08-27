В Камышине в конкурсе арбузов победила 50-килограммовая ягода









Сегодня в Камышине подвели итоги конкурса в рамках арбузного фестиваля на самый крупную ягоду. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района Волгоградской области, победил гигант, выращенный фермером Алексеем Степановым.











Местные фермеры Евгений Гладченко и Евгения Лошкарева заняли второе и третье места с плодами массой 22 кг и 20 кг соответственно.

Вес арбуза, который стал настоящим королем фестиваля, составил 48 килограммов 500 граммов.Награждение победителей конкурса «Арбуз-экспо 2022» состоялось в Бухте, на цирковой площади в Камышине, где развернулась площадка «Арбузный разгуляй».