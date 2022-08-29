Общество

«Открытие Авто» узнал, каким источникам доверяют волгоградцы при поиске автомобиля

Общество 29.08.2022 12:29
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29.08.2022 12:29


По результатам опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») будущие автовладельцы в Волгограде при поиске машины отдают предпочтение классифайдам по автотематике, сайтам автопроизводителей и мнениям друзей. В меньшей степени — соцсетям и автомаркетплейсам. При этом лишь каждый пятый опрошенный готов не только выбрать, но приобрести автомобиль в Интернете (21% по сравнению с 13% годом ранее).
В целом, большинство опрошенных в Волгограде (48%) предпочитают классифайды по автомобильной тематике для изучения информации о планируемой к покупке машине. Чаще других отзывы на них внимательно изучают респонденты до 45 лет: среди водителей от 18 до 30 лет - 64%), в возрасте от 31 года до 45 лет - 62% опрошенных. Мнению друзей и знакомых при поиске машины доверяют 46% респондентов, в основном представители старшего поколения: среди автолюбителей 46–55 лет это 54% опрошенных, в категории старше 55 лет - 51%.
Сайты автопроизводителей просматривают 36% респондентов, причем автовладельцы до 30 лет пользуются ими реже других возрастных категорий (25%). Сайты официальных дилеров пользуются меньше популярностью при изучении информации о будущей машине - их изучают 27%.
Пользуются консультациями менеджеров в автосалонах примерно столько же опрошенных – 28% Традиционно, чаще других это делают автолюбители старшего поколения: 37% опрошенных среди этой возрастной категории.
Ищут информацию на автофорумах и изучают обзоры блогеров – 28% и 25% соответственно. Обзоры блогеров ожидаемо наиболее популярны среди молодых водителей до 30 лет. К автомобильным обзорам в СМИ обращаются 24% опрошенных, реже других это делают респонденты старше 55 лет (26%). 15% прибегают к помощи социальных сетей, и всего 7% изучают сайты автомаркетплейсов.
Интересно, что мужчины-водители чаще пользуются при поиске и выборе машины автообзорами в СМИ (36% опрошенных среди мужской против 27% - среди женской), а женщины чаще обращаются за консультациями к менеджерам в автосалонах (30% опрошенных против 23% среди мужчин).
Логично, что топ приоритетных источников информации для поиска автомобиля все-таки разнится в зависимости от возрастной категории. Больше всего молодых водителей оказалось среди тех, кто выбирает транспорт на сайтах автомобильных классифайдов, мониторит обзоры блогеров и ищет информацию о понравившихся моделях в социальных сетях. Поколение 55+, в свою очередь, при выборе авто, помимо информации и отзывов на автомобильных досках, чаще других прислушиваются к мнениям друзей и знакомых, а также консультациям менеджеров в автосалонах, — отметили в пресс-службе «Открытие Авто».
Также примечательно, что 41% волгоградцев не готовы выбрать автомобиль, не посмотрев на него вживую, а 38% воспользуются Интернетом только для предварительной оценки характеристик машины. Чаще, чем в других городах, волгоградцы готовы пройти всю цепочку от заказа до приобретения онлайн (12%). И всего 9% готовы к дистанционной покупке и закажут авто онлайн при наличии гарантии от дилера. Из общего числа опрошенных наибольшую готовность купить автомобиль онлайн высказали мужчины (16% мужчин против 9% женщин) и респонденты в возрасте 46-55 лет (14%). По сравнению с прошлым годом число готовых к дистанционной покупке автолюбителей значительно снизилось - с 21% до 13%.

 

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