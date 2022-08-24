Общество

Фонду капремонта Волгоградской области опять ищут нового директора

Общество 24.08.2022 16:17
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24.08.2022 16:17



Открытый конкурс на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора – УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» объявлен в Волгоградской области.
Как сообщает ИА «Высота 102», приказ о проведении конкурса опубликовал комитет ЖКХ Волгоградской области. Заявки от претендентов на эту должность будут принимать до 20 сентября текущего года. 
Возглавить региональный фонд капремонта, согласно конкурсной документации, может гражданин РФ, имеющий высшее образование и квалификацию по специальности «Строительство», «Юриспруденция» или «Экономика» и опыт работы в сфере строительства или ЖКХ не менее 5 лет, на руководящей должности – не менее 3 лет.
Будет отказано претендентам, имеющим непогашенную или неснятую судимость, неисполненное наказание за административное правонарушение, стоящим на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах.
Конкурс пройдет в три этапа. Последний этап стартует 24 октября 2022 года. 
Напомним, должность руководителя фонда капремонта стала вакантной в апреле 2022 года после назначения Сергея Сивоконя директором компаний ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения». Он пробыл директором фонда капремонта меньше года.
Обязанности руководителя регионального фонда капремонта исполняет Денис Куролесов. 

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