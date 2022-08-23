Квинси Промес из «Спартака» получил уникальный портрет от волгоградского фаната









Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес получил подарок от волгоградского фаната – уникальный портрет футболиста. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на футбольный клуб «Спартак-Москва», спортсмен восхитился подарку, назвав его шикарным, и сфотографировался с ним.





- 120 тысяч бисеринок 30 разных оттенков, - написал Квинси. - Вместе с Братухой благодарим Антона за картину и в очередной раз восхищаемся фанатским творчеством!





Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», житель Волгограда Антонио Кудлапий создал уникальный портрет нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Идея возникла после того, как ему посчастливилось познакомиться с нидерландским футболистом, играющим за московский «Спартак». Волгоградец, с детства обожающий футбол, пообещал Квинси необычный подарок. И выполнил обещание.













Кстати, некоторые фанаты "Спартака" не поверили, что такой портрет сделал мужчина и предположили, что это дело рук девушек. На самом деле Антон - мастер по изготовлению таких произведений. В мастерской волгоградца создаются уникальные портреты и картины из бисера в более чем в 400 цветах. По желанию в изображение можно зашифровать любой звук. В работе используется специально изготовленный стеклянный окрашенный бисер диаметром два миллиметра, который впоследствии наклеивается на холст.







Антон признался, что ему было очень приятно прочитать целый пост про себя в официальной группе московского клуба.







--История с этой картиной началась еще год назад, я остановился в гостинице рядом с Красной площадью, а вечером столкнулся лоб в лоб с Квинси Промесом. Я фанат футбола, болею за наш "Ротор", хожу на домашние игры, был на выездах, ну и за играми «Спартака» слежу. Такой шанс я не мог упустить! Подошёл поприветствовать Квинси, он охотно согласился сфотографироваться и тут на ходу у меня родилась идея, я ему пообещал прислать сюрприз. Если уж обещал, надо выполнять, - вспоминает волгоградец.







- Просто так приехать на стадион и передать картину вряд ли бы получилось, поэтому решил выйти на Квинси через соцсети, снял видеообращение и ждал реакции. Реакция не заставила себя ждать. Правда, сначала отреагировали мои знакомые, поддерживали, удивлялись, предлагали варианты выхода на руководство клуба. Через несколько дней на меня вышла пресс-служба «Спартака». А дальше дело техники, полотно в тубе взял с собой в салон, заехал на стадион, оставил свой подарок. Пришлось подождать окончания отпуска Квинси, несколько дней назад ему передали мой сюрприз. Для меня это действительно значимо! - делится впечатлениями Антон.



