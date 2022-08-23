Общество 23.08.2022 12:09
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23.08.2022 12:09
Сегодня, 23 августа, в Волгоградской области проходят памятные мероприятия, на которых вспоминают жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией в 1942 году.
Ровно 80 лет назад, 23 августа 1942 года, в 16:18 по московскому времени по приказу гитлеровского командования 4-й воздушный флот люфтваффе начал массированную бомбардировку Сталинграда. Несколько сотен самолетов произвели 2000 вылетов. На Сталинград было сброшено 50000 бомб. В результате массированных авиаударов погибли 43 тысячи мирных жителей, более 50 тысяч получили ранения.
Как сообщили в администрации Волгоградской области, на Россошинском военно-мемориальном кладбище в Городищенском районе состоялся траурный митинг. Здесь преданы земле останки 1221 солдата и офицера, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Городищенского, Иловлинского и Светлоярского районов, города Сталинграда.
Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы на главной высоте России — Мамаевом кургане. На Аллее Героев у Вечного огня память погибших во время варварской бомбардировки почтили на памятном митинге с участием представителей общественных и молодежных организаций и ветеранского сообщества.
Памятные мероприятия пройдут сегодня и в городе воинской славы - в Калаче-на-Дону. В 19:00 юнармейцы, добровольцы и жители примут участие в акции «Свеча памяти».
В подростковых клубах пройдут уроки Победы и беседы с детьми о этапах Сталинградской битвы. В Николаевске состоится митинг-акция «Сталинград в огне», в Котовском районе — онлайн-час мужества «Навечно в памяти народной».
Цветы и венки к мемориалам сегодня возлагают в Волжском, Елани, Ленинске, Суровикино, Фроловском, Жирновском и других районах региона. В историческом парке «Россия – Моя история» организована лекция «Войны России в плакатах».
Напомним, проведение мемориальных акций в день памяти жертв массированной атаки гитлеровской авиации на Сталинград — часть программы подготовки Волгоградской области к 80-летию Сталинградской Победы. Это решение было принято на заседании регионального оргкомитета. В настоящий момент Волгоградская область продолжает активную подготовку ко всероссийскому празднованию — федеральный оргкомитет возглавил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, посетивший город-герой в годовщину 80-летия начала Сталинградской битвы.
Фото: администрации Волгоградской области
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