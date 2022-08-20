В 5 районах Волгоградской области восстановили электроснабжение

В пяти районах Волгоградской области энергетики отчитались о восстановленном после непогоды электроснабжении. Как сообщает ИА «Высота 102», под удар стихии попали Старополтавский, Среднеахтубинский, Быковский, Палласовский и Николаевский районы.

— Аварийно-восстановительные работы на пострадавших воздушных линиях проводились всю ночь и к утру были завершены, — пояснили информагентству в пресс-службе волгоградского филиала ПАО «Россети Юг» — «Волгоградэнерго». — Для устранения нарушений всего задействовали 42 оперативные бригады в составе 96 человек и 47 единиц спецтехники. Проведение необходимых мероприятий и использование спецтехники осложняли песчаная буря и сильный ветер.

Как уточняют энергетики, технологические нарушения на энергообъектах региона начались вечером 18 августа. В Волгоградской области прошли сильные ливни с грозами и разыгрался штормовой ветер с порывами до 25 м/с. На следующие сутки, 19 августа, грозовой фронт сместился в Заволжье, где во власти непогоды оказались пять районов.

Специалисты напоминают, что сообщения о нарушениях электроснабжения принимаются по единому телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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