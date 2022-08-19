







Свет в частных домах поселка Второй километр в Дзержинском районе Волгограда погас 18 августа около 17 часов, когда в городе начался шторм. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница поселка, которая представилась председателем уличного комитета, обесточены десятки домов на улицах Ряжская, Магистральная, Колодезная и других.

- Нам нужна помощь, потому что мы ни до кого дозвониться не можем. Нам ничего не говорят. Что случилось, когда дадут свет - никто сказать не может, - сказала собеседница агентства. При этом, как отметила женщина, света нет в домах, а уличное освещение работает.

По ее словам, дозвониться до энергетиков сложно, так как телефоны электросетей постоянно заняты. В районной администрации поясняют, что работы ведут бригады энергетиков и советуют обращаться к ним.

- Из-за непогоды в Волгограде произошли локальные нарушения электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются, в том числе и в поселке Второй километр, - прокомментировали ситуацию в компании «Россети-Юг».

Масштаб и характер повреждений, а также примерные сроки окончания аварийно- восстановительных работ в энергокомпании не назвали.

Напомним, что накануне из-за непогоды, которая сопровождается сильным ливнем, грозой и ветром, произошли отключения света в некоторых районах Волгограда.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»