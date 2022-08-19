Общество 19.08.2022 11:50
0
19.08.2022 11:50
Свет в частных домах поселка Второй километр в Дзержинском районе Волгограда погас 18 августа около 17 часов, когда в городе начался шторм. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница поселка, которая представилась председателем уличного комитета, обесточены десятки домов на улицах Ряжская, Магистральная, Колодезная и других.
- Нам нужна помощь, потому что мы ни до кого дозвониться не можем. Нам ничего не говорят. Что случилось, когда дадут свет - никто сказать не может, - сказала собеседница агентства. При этом, как отметила женщина, света нет в домах, а уличное освещение работает.
По ее словам, дозвониться до энергетиков сложно, так как телефоны электросетей постоянно заняты. В районной администрации поясняют, что работы ведут бригады энергетиков и советуют обращаться к ним.
- Из-за непогоды в Волгограде произошли локальные нарушения электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются, в том числе и в поселке Второй километр, - прокомментировали ситуацию в компании «Россети-Юг».
Масштаб и характер повреждений, а также примерные сроки окончания аварийно- восстановительных работ в энергокомпании не назвали.
Напомним, что накануне из-за непогоды, которая сопровождается сильным ливнем, грозой и ветром, произошли отключения света в некоторых районах Волгограда.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Сливками и не пахнет: в сметане камышинского молзавода нашли растительные жиры19.08.2022 15:17
Общество 19.08.2022 15:17
В Волгоградской области снова дорожает белокачанная капуста19.08.2022 14:13
Общество 19.08.2022 14:13
На Волгоград надвигается пыльная буря19.08.2022 13:50
Общество 19.08.2022 13:50
Оперштаб: почти 300 волгоградцев заболели COVID-19 за один день19.08.2022 13:05
Общество 19.08.2022 13:05
«Не дожил до 100-летия»: в Волжском скончался защитник легендарного острова Людникова19.08.2022 12:54
Общество 19.08.2022 12:54
«Только Боженька нас и услышал»: жители засыхающего поселка в Волгограде сравнили себя с африканцами19.08.2022 11:25
Общество 19.08.2022 11:25
Парку Героев быть!: проект из Котельниково победил во Всероссийском конкурсе19.08.2022 11:07
Общество 19.08.2022 11:07
В своем репертуаре: Бочаров приехал в «Орленок» ради встречи с детьми, а не чиновниками19.08.2022 10:49
Общество 19.08.2022 10:49
На Украине погиб сержант из Камышина Александр Чадов19.08.2022 10:00
Общество 19.08.2022 10:00
До Горной Поляны в Волгограде поедут маршрутки нового перевозчика19.08.2022 09:50
Общество 19.08.2022 09:50
Около 400 проб питьевой воды в Волгоградской области признали негодными19.08.2022 08:39
Общество 19.08.2022 08:39
В Волжском семь микрорайонов отключат от горячей воды на 11 дней19.08.2022 08:27
Общество 19.08.2022 08:27
Продолжение следует: в Волгограде 19 августа снова прогремят грозы19.08.2022 08:02
Общество 19.08.2022 08:02
Пропавшего на дачах под Волгоградом красавца нашли живым и невредимым19.08.2022 07:46
Общество 19.08.2022 07:46
А это просто дождь прошел: фотограф показал с высоты гигантскую пробку на Первой продольной18.08.2022 21:05
Общество 18.08.2022 21:05