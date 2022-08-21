«Бедные розы»: волгоградцы увидели сушь и увядание в центре города









Горожане обеспокоены состоянием цветников и клумб на Центральной набережной Волгограда, в частности гибелью роз на аллее, ведущей к храму Иоанна Предтечи.













- Как так можно было все запустить, я в шоке! Клумбы с розами заросли травой, цветы не поливают, они засыхают. И вообще видно, что ничего не делается. Что происходит? Это центр города, Центральная набережная, стыдно прям, - возмущается волгоградка Елена Лоскутова.













По словам женщины, в прошлом году она гуляла по Центральной набережной и радовалась зеленым газонам, благоухающим цветам и красивым растениям. Этим летом, как уверяет женщина, все изменилось кардинально.

- Сейчас все засохшее, заросшее и не поливается. Очень хочется, чтобы городские власти обратили на это внимание, - говорит женщина.













В мэрии Волгограда ранее сообщали, что из-за сильной жары изменили график полива растений . Так, увеличены часы работы систем орошения и количество водовозок для полива зеленых зон города.

В администрации города прокомментировали ситуацию и с розами на Центральной набережной.













- В начале сезона в розовые клумбы на пешеходной аллее Центральной набережной от фонтана «Искусство» до храма Иоанна Предтечи была произведена дополнительная подсадка саженцев роз. Молодые растения в настоящее время адаптируются на новом месте, при этом в силу возраста тяжелее переносят жару, чем ранее высаженные и уже укоренившиеся кусты, - пояснили в мэрии.













В муниципалитете утверждают, что за состоянием молодых саженцев организован особый контроль специалистами МБУ «Волгоградзеленхоз». Осуществляется дополнительный полив помимо ежедневного автоматического орошения и подкормка.

- В случае, если отдельные кусты не приживутся, они будут заменены поставщиком посадочного материала за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств, - заверили в горадминистрации.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»



