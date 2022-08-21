«Бедные розы»: волгоградцы увидели сушь и увядание в центре города

Общество 21.08.2022 07:16
0
21.08.2022 07:16
Горожане обеспокоены состоянием цветников и клумб на Центральной набережной Волгограда, в частности гибелью роз на аллее, ведущей к храму Иоанна Предтечи.
- Как так можно было все запустить, я в шоке! Клумбы с розами заросли травой, цветы не поливают, они засыхают. И вообще видно, что ничего не делается. Что происходит? Это центр города, Центральная набережная, стыдно прям, - возмущается волгоградка Елена Лоскутова.
По словам женщины, в прошлом году она гуляла по Центральной набережной и радовалась зеленым газонам, благоухающим цветам и красивым растениям. Этим летом, как уверяет женщина, все изменилось кардинально.
- Сейчас все засохшее, заросшее и не поливается. Очень хочется, чтобы городские власти обратили на это внимание, - говорит женщина.
В мэрии Волгограда ранее сообщали, что из-за сильной жары изменили график полива растений. Так, увеличены часы работы систем орошения и количество водовозок для полива зеленых зон города.
В администрации города прокомментировали ситуацию и с розами на Центральной набережной.
- В начале сезона в розовые клумбы на пешеходной аллее Центральной набережной от фонтана «Искусство» до храма Иоанна Предтечи была произведена дополнительная подсадка саженцев роз. Молодые растения в настоящее время адаптируются на новом месте, при этом в силу возраста тяжелее переносят жару, чем ранее высаженные и уже укоренившиеся кусты, - пояснили в мэрии.
В муниципалитете утверждают, что за состоянием молодых саженцев организован особый контроль специалистами МБУ «Волгоградзеленхоз». Осуществляется дополнительный полив помимо ежедневного автоматического орошения и подкормка.
- В случае, если отдельные кусты не приживутся, они будут заменены поставщиком посадочного материала за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств, - заверили в горадминистрации.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Коронавирус «скосил» за сутки 411 жителей Волгоградской области21.08.2022 11:47
Общество 21.08.2022 11:47
Работодатели задолжали волгоградцам 22 миллиона рублей21.08.2022 11:23
Общество 21.08.2022 11:23
Коллективный иммунитет волгоградцев за неделю вырос на 0,1%21.08.2022 09:15
Общество 21.08.2022 09:15
Самую холодную ночь прогнозируют в Волгоградской области 21 августа21.08.2022 08:07
Общество 21.08.2022 08:07
Опубликована программа празднования 433-летия Волгограда: смотрим, куда сходить20.08.2022 23:28
Общество 20.08.2022 23:28
В Волгограде 25 августа откроют международный фестиваль «ЭкоБерег»20.08.2022 20:22
Общество 20.08.2022 20:22
Волгоградский врач рассказал, как выбрать обувь и рюкзак для школьников20.08.2022 19:25
Общество 20.08.2022 19:25
Марсианские пейзажи: Волгоград в плену песчаной бури показали с высоты20.08.2022 17:49
Общество 20.08.2022 17:49
Видимость снижена до 100 метров: на трассе под Волгоградом бушует песчаная буря20.08.2022 16:41
Общество 20.08.2022 16:41
В открывшемся магазине H&M в Волгограде выстроились очереди20.08.2022 15:54
Общество 20.08.2022 15:54
В Волгоградской области COVID-19 показал двукратный рост20.08.2022 14:40
Общество 20.08.2022 14:40
В 5 районах Волгоградской области восстановили электроснабжение20.08.2022 13:41
Общество 20.08.2022 13:41
В Волгограде на Мамаевом кургане развернут 60-метровый флаг РФ20.08.2022 13:25
Общество 20.08.2022 13:25
В Волгограде на Нулевой продольной сломанный водовод поливает автомобили20.08.2022 12:41
Общество 20.08.2022 12:41
В Волгограде с высоты показали разрушенную чашу бассейна у «Гасителя»20.08.2022 11:16
Общество 20.08.2022 11:16