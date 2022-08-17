Более 5 тысяч волгоградских подростков привились «Спутник-М»









В Волгоградской области уже 5115 детей в возрасте от 12 до 17 лет сделали прививку от COVID-19. Как сообщили в администрации региона, из них полностью завершили иммунизацию более 4 тысяч детей.

Прививать подростков детской вакциной от COVID-19 стали с января текущего года. За этот период в регион поступило более 5,5 тысячи доз вакцины «Спутник-М». Она представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник-V». Данной концентрации, как уверяют специалисты, достаточно для выработки необходимого для защиты от вируса уровня антител.

Вакцинация подростков в возрасте 12-15 лет, напомним, проводится с письменного согласия родителей.

В Волгоградской области продолжается вакцинация от COVID-19 и взрослого населения. На данный момент более 1,7 миллиона жителей региона уже сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Привиться можно в любом из 74 прививочных пунктов на базе поликлиник. Также действуют 178 мобильных прививочных бригад и 10 подвижных пунктов, которые направляются в отдаленные поселения. Накануне в регион поступила очередная партия препарата «Спутник- V» в объеме 8175 комплектов.

Фото: администрации Волгоградской области

Читайте по теме:



