Мужчина в камуфляже пропал в Волгограде

Происшествия 16.08.2022 17:52
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16.08.2022 17:52
Волонтеры и полицейские разыскивают 67-летнего волгоградца, который исчез в неизвестном направлении почти неделю назад. Как сообщили в организации «Лиза Алерт», Валерий Савин пропал 10 августа и его местонахождение неизвестно.
Его приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: зеленая камуфляжная футболка, камуфляжные штаны, черные кроссовки.
Всем, кому известно о местонахождении мужчины, просьба звонить по телефону 89061679444 – Наталья.
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