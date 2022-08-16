В Волгограде нашли нового перевозчика для жителей поселка Горная Поляна

В Волгограде восстановлено транспортное обслуживание поселка Горная Поляна, оказавшееся под угрозой из-за действий недобросовестного перевозчика. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, новая компания, которую определили в соответствии с действующим законодательством, уже 22 августа выпустит на линию маршрутки №31 к.

До начала работы нового перевозчика транспортное сообщение с посёлком Горная Поляна обеспечит муниципальное автотранспортное предприятие. С завтрашнего дня транспорт средней вместимости начнет выполнять рейсы из посёлка Горная Поляна до торгово-развлекательного центра «Акварель».

График работы временного маршрута с 17 по 21 августа: 6.30, 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 от Горной Поляны; 7.00, 8.00, 16.30, 17.30, 18.30 - отправление со стороны ТРЦ «Акварель».

Напомним, накануне коммерческая компания, осуществляющая перевозки по маршруту №31к, по собственной инициативе прекратила работу на маршруте, чем значительно ухудшила транспортную доступность поселка Горная Поляна. Люди вынуждены были по аномальной жаре идти несколько километров до Второй продольной и до поселка.

Профильные службы администрации Волгограда сразу же приступили к поиску нового перевозчика, но поскольку процедуры, предусмотренные действующим законодательством, требуют определенного времени, на этот период организован временный маршрут.