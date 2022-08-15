Общество

«Начинает подташнивать»: волгоградцы в 40-градусную жару задыхаются в автобусах

Общество 15.08.2022 14:34
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15.08.2022 14:34


Жители Красноармейского района Волгограда жалуются на невыносимую духоту в автобусах. По словам одной из местных жительниц, обратившейся в редакцию ИА «Высота 102», в автобусах, курсирующих по маршруту № 2, не работают кондиционеры. В условиях 40-градусной жары, сообщает горожанка, для многих пассажиров поездки в общественном транспорте  превращаются в пытку. 

В Волгограде уже который день стоит жара в 42 градуса. Страшно то, что на маршруте автобуса № 2 от «Юбилейного» до ж/д вокзала ни в одном автобусе не работает кондиционер! — негодует читательница информагентства. — Душно, пот ручьем бежит по телу, начинает подташнивать! Мало того, что район превращается в развалины, разрушается с каждым годом все сильнее, похоже в него совсем перестали вкладывать деньги на развитие, так не могут элементарно привести в порядок кондиционеры! Когда закончится это автобусное издевательство?! Зачем нужна такая администрация района, которая, видимо, даже не в курсе, как живут и мучаются жители района? 

В мэрии Волгограда в свою очередь пояснили, что жара в автобусах может объяснять тем, что системы охлаждения попросту не справляются с нагрузкой. 

— По информации ПАТП №7, перед началом летнего сезона специализированная организация провела техническое обслуживание систем охлаждения и кондиционирования: все системы охлаждения, как и радиаторы охлаждения двигателей, были промыты, очищены салонные фильтры. В случаях выявления неисправностей специалисты провели ремонтные работы, – сообщили в администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос «Высоты 102». – Однако, в условиях жаркого климата металлический корпус автобусов нагревается до температур, значительно превышающих температуру окружающего воздуха, что осложняет охлаждение воздуха внутри салона. В совокупности с тем, что частое открывание дверей (остановочные пункты расположены через каждые 500–700 метров) приводит к попаданию в салон горячего уличного воздуха, даже исправные системы охлаждения не в состоянии снизить температуру воздуха в салоне до оптимальных значений. 

В таких условиях, уточняют в мэрии, водители и кондукторы автобусных маршрутов по запросам пассажиров открывают форточки и люки для проветривания в салонах. 

– При открытии форточек и люков системы кондиционирования отключаются, – делают важное замечание в горадмине. 

В Волгоградской области, по информации гидрометцентра, в дневные часы вплоть до 17 августа ожидается сильная жара +40...+42 ºС. ГУ МЧС по региону рекомендовало жителям региона в эти дни не выходить на улицу с 12 до 16 часов. 

15 августа губернатор Волгоградской области оперативное совещание посвятил вопросам безопасности в людей и инфраструктуры в условиях установившейся экстремальной жары. 

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