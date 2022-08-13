В Волгограде в ЖК «Комарово» построят новую школу за 1,6 миллиарда

Общество 13.08.2022 18:23
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13.08.2022 18:23
Администрация Волгограда объявила конкурс по отбору подрядной организации, которая построит в Советском районе новую школу, перед этим адаптировав типовую проектную документацию к конкретному земельному участку. Общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 1224 ученика, будет возведено в микрорайоне «Комарово» на улице Ивановского в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», пояснили в мэрии. Начальная цена контракта составила более 1,6 миллиарда рублей, указано на сайте госзаказов.
За основу для привязки к участку и последующему строительству новой школы взят проект образовательного учреждения, признанный экономически эффективным и рекомендованный к строительству Минстроем России. В здании площадью более 23 тысяч квадратных метров будут размещены 51 класс, спортивный блок с двумя залами и бассейнами, актовый зал.
Предусмотрены также помещения для библиотеки, профильных мастерских, лаборатории и медицинского кабинета, пищеблока. Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья – здесь установят пандусы и лифт. Также возле школы оборудуют спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками. Окончание строительства запланировано на 2024 год.
Справка. В настоящее время уже введены в эксплуатацию школа на 800 учащихся в Кировском районе, школа на 1000 мест в Советском районе. 1 сентября текущего года откроет двери новая школа по ул. 2-й Штурманской в Красноармейском районе. Продолжается возведение образовательного учреждения на 1000 мест по ул. Кузнецкой в Ворошиловском районе. Стартовали работы по возведению школы-тысячника по улице Шекснинской в Дзержинском районе.
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