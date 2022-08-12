В Волжском 12 августа из-за патриотического фестиваля запретят продажу алкоголя

Сегодня, 12 августа в Волжском запретят торговлю спиртными напитками в нескольких местах в связи с проведением гала-концерта всероссийского конкурса патриотической песни «За тебя, Родина-мать!». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, во время культурно-массовых мероприятий с 16:00 до 22:00 ограничение будет действовать в границах следующих домов:

- улица Карла Маркса № 15-47, № 10-12

- улица Комсомольская № 18-24, № 15-29

- проспект им. Ленина № 18-30, № 15-29

- улица Циолковского № 10-18, № 13-17

- улица Ленинградская № 15.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волжский на патриотическое мероприятие приедут столичные артисты и коллективы – вокальный ансамбль «Бабкины внуки», иллюзионист Алексей Коротковских, певец Ваня Дмитриенко. Всего на звезд потратили около 3 миллионов рублей из бюджета городского округа Волгоградской области.

Особенно впечатляющим оказался райдер одного из участников конкурса патриотической песни Вани Дмитриенко, который, судя по озвученным им требованиям, оказался поклонником заграничных вещей и еды.