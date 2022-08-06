Волгоградцы просидели 4 часа в жару без света и кондиционеров









Жители нескольких домов, расположенных на пересечении улиц Хиросимы и Рокоссовского в центре Волгограда, просидели без электричества в выходной день 4 часа.

- Примерно в полдень у нас погас свет, и включили его только несколько минут назад. Все это время сидели без кондиционеров. Охлаждался в ванной с фонариком – такая вот романтика. Холодильник лишний раз не откроешь, чтоб не разморозился, телевизор не работает. Да и на улицу не выйдешь погулять – жара и духота. Вот такой выдался субботний день, - рассказал ИА «Высота 102» волгоградец Валентин Иванов. Причина отключений света мужчине неизвестна.

Как ранее сообщало информагентство, сегодня, 6 августа, отключение электроэнергии произошло в нескольких домах Центрального района Волгограда, расположенных на пересечении улиц Хиросимы и Рокоссовского.

Из-за этого на данном перекрестке также оказались обесточены светофоры.



