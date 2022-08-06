Волгоградцы просидели 4 часа в жару без света и кондиционеров

Общество 06.08.2022 18:05
0
06.08.2022 18:05
Жители нескольких домов, расположенных на пересечении улиц Хиросимы и Рокоссовского в центре Волгограда, просидели без электричества в выходной день 4 часа.
- Примерно в полдень у нас погас свет, и включили его только несколько минут назад. Все это время сидели без кондиционеров. Охлаждался в ванной с фонариком – такая вот романтика. Холодильник лишний раз не откроешь, чтоб не разморозился, телевизор не работает. Да и на улицу не выйдешь погулять – жара и духота. Вот такой выдался субботний день, - рассказал ИА «Высота 102» волгоградец Валентин Иванов. Причина отключений света мужчине неизвестна.
Как ранее сообщало информагентство, сегодня, 6 августа, отключение электроэнергии произошло в нескольких домах Центрального района Волгограда, расположенных на пересечении улиц Хиросимы и Рокоссовского.
Из-за этого на данном перекрестке также оказались обесточены светофоры.
В Ворошиловском районе Волгограда отключат газ: список адресов06.08.2022 20:45
Общество 06.08.2022 20:45
Волгоградским охотникам на пернатую дичь с собаками дали время пострелять06.08.2022 17:31
Общество 06.08.2022 17:31
Парад невест и авиашоу украсят День города в Волгограде06.08.2022 13:22
Общество 06.08.2022 13:22
В центре Волгограда пропало электричество06.08.2022 12:46
Общество 06.08.2022 12:46
В Волгограде Ленину на броневике устроят банный день06.08.2022 10:01
Общество 06.08.2022 10:01
В Волгограде чиновники отказали матери двоих детей в пособии06.08.2022 07:47
Общество 06.08.2022 07:47
«Открытие Авто»: продажи новых автомобилей в России по итогам 2022 года могут составить порядка 600 тыс штук05.08.2022 20:12
Общество 05.08.2022 20:12
ФСБ озвучила заинтересованность в юношах и девушках Волгограда05.08.2022 20:05
Общество 05.08.2022 20:05
После огласки в СМИ «Ситиматик» вернул деньги жильцу общежития на Жолудева05.08.2022 18:58
Общество 05.08.2022 18:58
Под Волгоградом закрыли мельницу из-за угрозы пожара05.08.2022 16:58
Общество 05.08.2022 16:58
«Через месяц уйдут»: волгоградцы предрекают крах новому дискаунтеру на месте бывшего «СуперМАНа»05.08.2022 16:09
Общество 05.08.2022 16:09
Вручать пришлось дедушке: у погибшего на Украине росгвардейца в Волгограде родился сын05.08.2022 15:18
Общество 05.08.2022 15:18
На правом берегу Дона у волгоградских фермеров массово изымают свиней05.08.2022 13:33
Общество 05.08.2022 13:33
В Волгоградской области 202 ребенка из Донбасса пойдут в школу 1 сентября05.08.2022 12:56
Общество 05.08.2022 12:56
В Михайловке отложили строительство ледовой арены за 266 млн05.08.2022 11:48
Общество 05.08.2022 11:48