В Волгограде искупают Ленина на броневике









Научно-проектная документация по сохранению памятника Ленину в Центральном районе Волгограда прошла государственную историко-культурную экспертизу, сообщает ИА «Высота 102».

Проектную документацию подготовило ООО «Лиммат» из Волгограда, имеющее лицензию Минкультуры РФ.

Ранее сообщалось, что заказчиком проекта выступало территориальное управление Росимущества в Волгоградской области. В январе текущего года эксперты определили, что памятник Ленину на одноименной площади в центре Волгограда является выявленным объектом культурного наследия и представляет историко-культурную ценность. Однако этот объект давно требует ремонта.

Памятник увековечил исторический момент 3 апреля 1917 года, когда Владимир Ленин, вернувшись из эмиграции, на Финляндском вокзале Петрограда с броневика обратился с речью к рабочим, солдатам и матросам. Как ранее сообщалось, памятник Ленину ранее уже был вписан в государственный реестр объектов культурного наследия, но потом его оттуда вычеркнули. Это стало известно общественности в 2018 году, когда встал вопрос о его ремонте. Тогда сообщалось, что памятник начал разрушаться. Прокуратура даже обратилась с иском в суд, где поднимались вопросы о включении памятника в реестр объектов культурного наследия и его ремонте, чтобы исключить возникновение опасности для жизни и здоровья посетителей данного объекта.

Согласно исследованиям, памятник Ленину подвергается систематическому температурно-влажностному воздействию, что сказывается на его состоянии. Критических повреждений скульптуры не зафиксировано, но монументу требуется ремонт.

Так, проектом предусмотрен демонтаж гранитных плит на ступенях, пьедестале и постаменте для замены бетонного основания. Испорченные плиты также поменяют, а целые вернут на место. Гранит также отмоют от пыли и грязи. Поврежденный слой бетона под облицовочным слоем снимут. Новый слой уложат по металлической армирующей сетке.

Сам памятник Ленину, как указано в документации, обильно промоют аппаратом Karcher с моющим средством.

Справка. Памятник авторства скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова был открыт в 1960 году на Площади Ленина в Центральном районе Волгограда. Памятник представляет собой 18-метровую статую В.И. Ленина, стоящую на постаменте в форме башни броневика. Находящаяся за памятником полукруглая колоннада объединяет три жилых строения в единый архитектурный ансамбль. Центральную часть этого ансамбля занимает известный на весь мир символ Второй мировой войны и героической доблести советских солдат — легендарный Дом Павлова.

Фото из архива ИА «Высота 102»