Общество

Эксперты подтвердили ценность памятника Ленину в Волгограде

Общество 13.01.2022 09:20
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13.01.2022 09:20


Памятник Ленину на одноименной площади в Волгограде является выявленным объектом культурного наследия и представляет историко-культурную ценность. Такое заключение, как сообщает ИА "Высота 102", содержится в акте государственной историко-культурной экспертизы, которая проводилась по вопросу обоснованности включения этого памятника в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
Эксперты считают, что включение этого объекта в реестр является обоснованным, так памятник Ленину обладает историко-культурной ценностью и предметом охраны.
Так, выявленный объект культурного наследия увековечил исторический момент 3 апреля 1917 года, когда Владимир Ленин, вернувшись из эмиграции, на Финляндском вокзале Петрограда с броневика обратился с речью к рабочим, солдатам и матросам. Установка памятника вождю мирового пролетариата в Сталинграде была запланирована еще в начале 1950-х гг. Идея была воплощена в жизнь к 90-летию со дня рождения Ленина – 21 апреля 1960 года на площади Обороны, которая по случаю юбилейной даты была переименована в площадь им. В.И. Ленина, где был торжественно открыт памятник.
Как ранее сообщало информагентство, памятник Ленину ранее уже был вписан в государственный реестр объектов культурного наследия, но потом его оттуда вычеркнули. Это стало известно общественности в 2018 году, когда встал вопрос о его ремонте. Прокуратура Центрального района Волгограда провела проверку и установила, что ранее монумент Ильичу являлся памятником истории и культуры федерального (общероссийского) значения. На основании указа Президента РФ от 05.05.1997 №452 он лишился этого статуса. При этом решение об отнесении указанного объекта к категории памятников истории местного значения органами исполнительной власти Волгоградской области не принималось. Известный в Волгограде монумент до сих пор стоит на учете ТУ Росимущества в Волгоградской области

Справка.
Памятник В. И. Ленину представляет собой 9-метровую скульптуру вождя революции: голова вполоборота повернута вправо, правая рука поднята, левая согнута в локте, сжимает лацкан пальто. Она отлита из бронзы на Мытищинском заводе художественного литья и установлена на гранитный многоступенчатый постамент сложной формы высотой около 10 метров, символизирующий башню бронеавтомобиля. Общая высота памятника (вместе с постаментом) достигает 18,8 метра. На постаменте выбита надпись: "ЛЕНИН". Авторами монумента являются скульптор Евгений Вучетич и архитектор Григорий Захаров.

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