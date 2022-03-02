Общество

Памятник Ленину в центре Волгограда готовят к долгожданному ремонту

Общество 02.03.2022 22:11
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02.03.2022 22:11



Объявлен электронный аукцион на разработку научно-проектной документации на сохранение памятника Ленину в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена работ составляет 3 миллиона рублей. Разработка проектной документации включает также прохождение государственной историко-культурной экспертизы. Заказчиком выступает территориальное управление Росимущества в Волгоградской области.
Отмечается, что работы проводятся с целью сохранения указанного объекта федерального имущества и его эксплуатации, обеспечивающей безопасность жизни и здоровья неопределенного круга лиц.
В январе текущего года эксперты определили, что памятник Ленину на одноименной площади в центре Волгограда является выявленным объектом культурного наследия и представляет историко-культурную ценность. Государственная историко-культурная экспертиза проводилась по вопросу обоснованности включения этого памятника в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
Памятник увековечил исторический момент 3 апреля 1917 года, когда Владимир Ленин, вернувшись из эмиграции, на Финляндском вокзале Петрограда с броневика обратился с речью к рабочим, солдатам и матросам. Как ранее сообщалось, памятник Ленину ранее уже был вписан в государственный реестр объектов культурного наследия, но потом его оттуда вычеркнули. Это стало известно общественности в 2018 году, когда встал вопрос о его ремонте. Тогда сообщалось, что памятник начал разрушаться. Прокуратура даже обратилась с иском в суд, где поднимались вопросы о включении памятника в реестр объектов культурного наследия и его ремонте, чтобы исключить возникновение опасности для жизни и здоровья посетителей данного объекта.

Справка. Памятник авторства скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова был открыт в 1960 году на Площади Ленина в Центральном районе Волгограда. Памятник представляет собой 18-метровую статую В.И. Ленина, стоящую на постаменте в форме башни броневика. Находящаяся за памятником полукруглая колоннада объединяет три жилых строения в единый архитектурный ансамбль. Центральную часть этого ансамбля занимает известный на весь мир символ Второй мировой войны и героической доблести советских солдат — легендарный Дом Павлова. 
Фото из архива ИА «Высота 102»

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