Под Волгоградом закрыли мельницу из-за угрозы пожара

Общество 05.08.2022 16:58
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05.08.2022 16:58
Судебные приставы приостановили работу мукомольного предприятия в Михайловке за нарушение правил пожарной безопасности.
Как сообщили в УФССП России по Волгоградской области, исполнительное производство находилось в Михайловском районном отделении судебных приставов.
- Собственники мукомольного предприятия по решению суда должны устранить выявленные нарушения, однако требования исполнительного документа длительное время не исполняются, - уточнили в УФССП России по региону.
Должник за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок (ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ) был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Затем к ответственности за неисполнение исполнительного документа, содержащего требования неимущественного характера, связанные с обеспечением пожарной безопасности (ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ). В результате деятельность мельницы была приостановлена на 14 суток.
Ранее на указанном предприятии по этой же статье приостанавливали работу на 14 суток, но нарушения так и не были устранены. Протокол был составлен повторно.
- Если должник продолжит уклоняться от исполнения решения суда, ему грозит уголовная ответственность, - сообщили в УФССП по региону.
Приставы не указывают название организации-должника, ссылаясь на закон о персональных данных.
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