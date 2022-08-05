В Волгограде похоронят погибшего на Украине 25-летнего Юрия Черненко

В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 5 августа, провожают в последний путь Юрия Черненко. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Прощание состоится сегодня на кладбище Красноармейского района в 10.30. На похоронах будет присутствовать военный комиссар Красноармейского района Волгограда и Светлоярского района Волгоградской области Олег Боднарюк.

Известно, что военнослужащий погиб 26 июля. Юрий Черненко родился в Волгограде. После прохождения срочной службы заключил контракт. Отправился в зону проведения СВО из другого региона.

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