Общество

Три района останутся без света в Волгограде 5 августа

Общество 04.08.2022 21:43
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04.08.2022 21:43



Плановые отключения электроэнергии пройдут в домах жителей трех районов Волгограда – Дзержинском, Кировском и Красноармейском, сообщили в АО «ВМЭС».
В Дзержинском районе света не будет по следующим адресам:
(С 09:00 до 16:00)
- ул.Хоперская д.142-156;
- ул.Совнаркомовская д.151, д.151а-159;
- ул.Алябьева д.74-5 д.74А д.86;
- ул.Селегинская д.10а д.10б;
- ул.Антарктидская д.70 д.72.
(С 21:00 5 августа по 09:00 6 августа)
- ул.Ткачева д.7, 9, 11, 13.
В Кировском районе:
(С 09:00 до 13:00)
- ул.Староладожская д.39-45 д.24-26;
- ул.Денисенко д.1а-35а д.2-32;
- ул.Стрельца д.1а-15 д.2а-20;
- ул.Конноармейская д.91-103 д.62-68;
- ул.Изоляторная д.21-27 д.34-42.
В Красноармейском районе:
(С 09:00 до 17:00)
- ул.Перископская д.17-33 д.16б д.28;
- ул.Караванная д.1-11;
- ул.Компасная д.1-13 д.4-18;
- ул.Штурманская д.3-13 д.2-12;
- ул.Староладожская д.1-19 д.2-14;
- ул.2-я Караванная д.29;
- ул.2-я Штурманская д.30 д.32д.34;
- ул.Мачтозаводская д.2а д.2б д.2-14;
- ул.Глубинная 1а д.1-13 д.2а д.2б д.2-14;
- ул.Лениногорская д.1а д.1б д.1-13 д.2а д.2-16;
- ул.Перископская д.35-45 д.44-46.

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