Более 200 тысяч рублей выплатят в Волгоградской области родители двух подростков, повредивших чужую машину надписями и камнями.

Как сообщили в Среднеахтубинском районном суде, иск подал владелец иномарки, который припарковал ее у дома на улице, а через некоторое время обнаружил с серьезными повреждениями. Собственник автомобиля пояснил, что выбежал на звук сработавшей сигнализации.

– Приблизившись к автомобилю, он обнаружил повреждение корпуса, а именно: деформацию и снятие верхнего слоя лакокрасочного покрытия. В результате проведенной правоохранительными органами проверки было установлено, что два подростка кидали в машину камни, попадая в капот, стекло и двери. Затем один из подростков написал на автомобиле нецензурные слова, – сообщили в районном суде. Ущерб был оценен в 183 400 рублей.

В отношении подростков уголовное дело не возбуждалось, так как они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Тогда автовладелец предъявил претензии к родителям детей. Однако они в суд не пришли, хотя были надлежащим образом были извещены о судебном заседании.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования мужчины. С родителей подростков в солидарном порядке взыскана стоимость восстановительного ремонта без учета износа в размере 183 400 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 15 000 рублей, расходы на оценку в размере 5000 рублей, расходы по оформлению нотариальной доверенности в размере 1600 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины и почтовые расходы.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.