Многодетной волгоградке чиновники отказали в выплате путинского пособия

Многодетной матери удалось добиться выплаты пособия только после вмешательства прокуратуры. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 37-летняя жительница Дзержинского района воспитывает троих детей, один из которых является инвалидом.

В 2020 году она неоднократно обращалась в государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения по Дзержинскому району Волгограда» с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

– Данная выплата была установлена Указом Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». Однако ей было отказано по причине превышения среднедушевого дохода семьи, – пояснила Оксана Черединина. – В то же время органом соцзащиты при расчете в доход семьи необоснованно была включена ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тыс. рублей.

Прокуратура подала иск в защиту семьи и Центральный районный суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме.

В настоящее время судебное решение вступило в законную силу и фактически исполнено – женщине выплачено порядка 160 тысяч рублей.



