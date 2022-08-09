ВТЗ – предприятие высокой социальной эффективности

Актуально 09.08.2022 09:48
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09.08.2022 09:48
Волжский трубный завод стал победителем XIX отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в 2021 году в номинации «Развитие персонала». Конкурс ежегодно проводится ГМПР и Ассоциацией металлургов России при участии Минпромторга РФ. В этом году в нем приняли участие 58 предприятий.
Сейчас в два раза дороже: волжанка рассказала, во сколько ей обошлись сборы ребенка в школу07.08.2022 10:00
Актуально 07.08.2022 10:00
«Мне важно было увидеть его»: депутат Осипов в Ростове выступил в защиту генерала Музраева04.08.2022 16:52
Актуально 04.08.2022 16:52
Странные совпадения: стали известны новые подробности смерти 21-летнего срочника под Волгоградом01.08.2022 19:34
Актуально 01.08.2022 19:34
Скандальный процесс: дело о смертельном ДТП в Волгограде переросло в противостояние адвокатов29.07.2022 19:42
Актуально 29.07.2022 19:42
«Чтобы стоял – не главное»: торговцы рассказали, как выбрать самый сладкий арбуз28.07.2022 20:00
Актуально 28.07.2022 20:00
«Против нас работает время»: в Волгограде по каплям крови раскрывают уголовные «глухари»24.07.2022 08:00
Актуально 24.07.2022 08:00
«Сразу набросились с угрозами»: волгоградец оказался в больнице после конфликта на горящей свалке20.07.2022 19:46
Актуально 20.07.2022 19:46
«Меня нагло обманули»: волгоградка, потерявшая в ДТП с КАМАЗом сына и мать, обвинила в афере юриста19.07.2022 19:30
Актуально 19.07.2022 19:30
Сказал: «Пап, не отговаривай». В Волгограде передали ордена Мужества семьям погибших на Украине военных14.07.2022 16:45
Актуально 14.07.2022 16:45
«Он мой. Как я его оставлю?»: семья волгоградцев просит земляков помочь в борьбе с болезнью сына14.07.2022 15:39
Актуально 14.07.2022 15:39
«Мне приказали жечь»: тракториста из Волгоградской области сделали виновником контролируемого пожара08.07.2022 17:57
Актуально 08.07.2022 17:57
«Их имена останутся в истории России»: в Волгограде вручили ордена Мужества семьям погибших в СВО военных07.07.2022 16:39
Актуально 07.07.2022 16:39
В Волгограде машины «спотыкаются» и падают в ловушку на проспекте: видео07.07.2022 13:24
Актуально 07.07.2022 13:24
В Волгограде махнули рукой еще на один старый фонтан. Теперь он – арт-пространство05.07.2022 09:57
Актуально 05.07.2022 09:57
«Спаси нашу малую родину!»: жители Новониколаевского просят землячку Анну Чапман остановить строительство битумного завода03.07.2022 11:05
Актуально 03.07.2022 11:05