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ВТЗ – предприятие высокой социальной эффективности

Актуально 09.08.2022 09:48
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09.08.2022 09:48


Волжский трубный завод стал победителем XIX отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в 2021 году в номинации «Развитие персонала». Конкурс ежегодно проводится ГМПР и Ассоциацией металлургов России при участии Минпромторга РФ. В этом году в нем приняли участие 58 предприятий.

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