В Волгограде нашли решение проблемы с упаковкой

Волгоградские производители упаковочных материалов нацелены наращивать объемы выпуска продукции на фоне возросшего спроса. Об этом говорится в докладе Банка России о текущей экономической ситуации в регионах.

– Региональный производитель картонной упаковки отметил, что до конца лета планирует нарастить выпуск продукции на 10%, а до конца года увеличить показатель до 20%. При этом компания готова скорректировать цены: трудности с поставками сырья, возникшие в начале года, преодолены. В целом бизнес постепенно приспосабливается к изменившимся условиям, по-новому выстраивает логистику и партнерские отношения, – отметил руководитель Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Проблем с реализацией продукции не испытывают и местные тепличные комплексы, говорится в исследовании. Один из производителей овощей в ходе опроса сообщил, что обеспечен контрактами и в полном объеме сбывает товар как в торговых сетях области, так и за пределами региона. В целом региональные аграрии строят оптимистичные планы на будущее – вводят новые высокотехнологичные комплексы, за счет которых наращивают производство овощей и создают новые рабочие места.

Кроме того, в аналитическом докладе специалисты отмечают снижение потребительской активности по сравнению с июнем прошлого года и смещение спроса в более дешевые сегменты. Адаптируясь к произошедшим экономическим изменениям, люди настроены скорее сберегать, чем тратить, делают вывод банковские аналитики.

К слову, на фоне снижения ставок в июне наблюдалось оживление кредитной активности как в сегменте потребительского, так и ипотечного кредитования. Увеличился спрос на заемные средства и у малого и среднего предпринимательства – этому способствовало снижение рыночных ставок и государственные меры поддержки.

В целом по стране в июне 2022 года общий уровень потребительских цен снизился после резкого роста в марте – апреле. Этому способствовали охлаждение потребительского спроса и укрепление рубля.

В Волгоградской области расширение предложения продовольствия и позитивные ожидания урожая способствовали снижению годовой инфляции – в июне она составила 15%, подчеркивают авторы доклада.