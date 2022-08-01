Детский центр «Рассвет» при поддержке АО «КАУСТИК» отпраздновал 45-летний юбилей

Общество 01.08.2022 11:17 Новости компаний
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01.08.2022 11:17 Новости компаний
На праздник, в живописное место на берегу Медведицы в Даниловском районе, детей и работников оздоровительного центра приехали поздравить представители районных властей, АО «КАУСТИК», профсоюзной организации группы компаний «НИКОХИМ» и волгоградского Росхимпрофсоюза. «КАУСТИК» с «Рассветом» идут рука об руку уже 45 лет. Все это время именно основное предприятие группы «НИКОХИМ» за счёт собственных средств обеспечивает функционирование одного из лучших детских оздоровительных центров Волгоградской области.
Дети, которые так сильно полюбили это место, зачастую поступают в стажерские отряды, становятся помощниками вожатых, а затем и вожатыми. Они с теплом вспоминают дружную команду и беззаботное детство в "Рассвете". Работники "КАУСТИКа" не забывают оздоровительный центр, приезжают в гости и привозят сюда своих детей ежегодно.
– Предприятие совсем недавно отметило 55-летний юбилей. И даже сейчас, в непростое для всех время, оно поддерживает нас и остается нашим главным партнёром, – говорит директор НП ДОЦ «Рассвет» Валентина Володина. – За последнее время многое сделано для улучшения центра: обновлен плавательный бассейн, высажены туи, перекрыта крыша в жилом корпусе, проведен ремонт в детских душевых, обустроена спортивная площадка с мягким покрытием и тренажерами для занятий физкультурой и спортом. А самой яркой и влюбившей в себя новинкой стала ростовая фигура солнышка — теперь у «Рассвета» есть талисман.
Кроме современного бытового комфорта и безопасности, юным жителями детского центра во время каждого летнего сезона опытные воспитатели и вожатые – студенты социально-педагогических университетов и колледжей – предлагают разнообразные игровые и познавательные программы.
Юбилейное празднование длилось два дня. Первый начался с торжественной линейки, продолжился за праздничным полдником с музыкой и шоу-программой, весёлыми играми, а закончился вечерним концертом на эстраде. Второй день прошел не менее ярко и задорно, благодаря дружной команде волонтеров КАУСТИКа. Дети танцевали под музыку, разрисованные светящимся аквагримом, участвовали в бумажном шоу с белым медведем, увидели «зеркальных» людей и многое другое.
Вместе с детьми сотрудников предприятий группы компаний «НИКОХИМ» в ДОЦ «Рассвет» в этом году приехали школьники и воспитанники социальных учреждений из Даниловского района. За 45 лет в «Рассвете» уже отдохнуло более 92 тысяч детей Волгоградской области.
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