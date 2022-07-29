В офисе DHL в Волгограде с 1 сентября введут ограничения на доставку

Группа Deutsche Post DHL, являющаяся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», анонсировала решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри России. Как сообщает ИА «Высота 102», новые правила начнут действовать с 1 сентября.

—Документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа 2022 года, будут доставлены получателям, — цитирует информагентство сообщение пресс-службы компании.

После 1 сентября 2022 года АО «ДХЛ Интернешнл» продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу. Решение свернуть операции внутри России в пресс-службе компании объяснили существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфрастуктуры, а также глобальной операционной структуры и законодательными ограничениями.

В офисе компании в Волгограде корреспонденту информагентства также подтвердили невозможность экспресс-доставки грузов и документов между городами внутри страны.

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