Общество

Дайте только срок. «СОГАЗ-Мед» о соблюдении сроков и порядка оказания медицинской помощи

Общество 29.07.2022 10:00 Реклама
0
29.07.2022 10:00 Реклама


Вот уже несколько десятилетий полис обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан нашей страны является гарантией оказания бесплатной медицинской помощи в любом субъекте Российской Федерации. Все эти годы система ОМС непрерывно расширяется, гражданам становятся доступны новые виды медицинской помощи. Например, во втором квартале 2022 г. Правительством РФ принято решение дополнить перечень высокотехнологичной медицинской помощи в области сосудистой хирургии – включены операции по замене и протезированию аорты. Чтобы узнать какая медицинская помощь по ОМС на сегодня доступна гражданам и каковы сроки ее ожидания, мы обратились к специалистам «СОГАЗ-Мед».  
По Программе ОМС застрахованным лицам предоставляется первичная медико-санитарная помощь, скорая медицинская помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь. Медицинская помощь оказывается в экстренной, неотложной и плановой формах.
Согласно законодательству, для всех форм и видов оказания медицинской помощи установлены четкие сроки, в которые оказывается данная помощь.
Экстренная медицинская помощь будет оказана нуждающимся безотлагательно.
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента вызова.
Однако в силу того, что регионы России имеют свои климатические и географические особенности, разную плотность населения, транспортная доступность в них различается. Поэтому, с учетом региональных особенностей в территориальных программах государственных гарантий время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано. 
Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 2 часов с момента обращения застрахованного в медицинскую организацию.
Максимум 24 часа с момента обращения в медицинскую организацию дается на ожидание в плановой форме приема участкового врача-терапевта, участкового врача-педиатра и врача общей практики (семейного врача).
При оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме не должны превышать 14 рабочих дней: 
- со дня обращения пациента в медицинскую организацию сроки ожидания консультаций врачей-специалистов; 
- со дня назначения лечащим врачом сроки ожидания диагностических инструментальных, лабораторных исследований, проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии. 
3 рабочими днями ограничен срок ожидания консультаций врачей-специалистов для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание. А если пациенту показаны диагностические инструментальные и лабораторные исследования – срок их проведения составит не более 7 рабочих дней со дня назначения.
До 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию составит ожидание специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной). Для пациентов с онкологическими заболеваниями этот срок сокращается до 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния).
Оказание специализированной медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению лечащего врача вашей поликлиники. 
Для направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи сначала лечащий врач определяет медицинские показания. К ним относится наличие у пациента заболевания и (или) состояния, требующих применения высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов медпомощи, которые включены в программу госгарантий системы ОМС.
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. 
Фото: АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
29.07.2022 11:43
Общество 29.07.2022 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2022 11:08
Общество 29.07.2022 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2022 10:00
Общество 29.07.2022 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2022 08:20
Общество 29.07.2022 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2022 07:54
Общество 29.07.2022 07:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.07.2022 07:01
Общество 29.07.2022 07:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2022 21:40
Общество 28.07.2022 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2022 21:06
Общество 28.07.2022 21:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2022 19:20
Общество 28.07.2022 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2022 17:35
Общество 28.07.2022 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2022 17:34
Общество 28.07.2022 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2022 17:26
Общество 28.07.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2022 16:46
Общество 28.07.2022 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2022 15:03
Общество 28.07.2022 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2022 14:37
Общество 28.07.2022 14:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:43
Бочаров поблагодарил волгоградских следователей за сохранение исторической правдыСмотреть фотографии
11:08
В Волгоградской области разрешили убить 23 благородных оленяСмотреть фотографии
10:35
«Росгосстрах» защитит здоровье работников цементного завода в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
Школьница сломала ногу, прыгнув с обрыва в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:00
Дайте только срок. «СОГАЗ-Мед» о соблюдении сроков и порядка оказания медицинской помощиСмотреть фотографии
10:00
Почти два месяца в реанимации: в Волгограде умер участник ДТП на проспекте ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:09
«Кузов слетел с рамы»: двое жителей Москвы погибли в страшном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
В Волгоградской области иностранцу не дали незаконно пересечь границуСмотреть фотографии
08:20
Дожди затормозили уборочную страду на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:54
«Концессии теплоснабжения»: готовность к отопительному сезону уже составляет 50%Смотреть фотографии
07:01
Стихийная свалка в Волгограде, как заколдованная, два года горит и травит жителейСмотреть фотографии
21:40
Без побегов и беспорядков: в волгоградских колониях поощрили 4 тыс. осужденныхСмотреть фотографии
21:06
В Волгоградской области подешевели соль, яйца и картофельСмотреть фотографии
20:55
Производство гелей и кондиционеров для стирки наладили под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:22
Боялась потерять работу: экс-кассира больницы в Волжском отправили в колонию из-за указаний начальстваСмотреть фотографии
20:00
«Чтобы стоял – не главное»: торговцы рассказали, как выбрать самый сладкий арбузСмотреть фотографии
19:20
70 человек на место: абитуриенты Волгограда хотят стать юристами и говорить на китайскомСмотреть фотографии
18:48
В Волгограде суд оштрафовал водителя автобуса за выпавшую на дорогу пассажиркуСмотреть фотографии
17:59
Центр Волгограда замер без движения: пробки на всех главных улицахСмотреть фотографии
17:35
Символ СВО разглядели на статуе «Родина-мать» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:34
В Волгограде по-тихому открыли еще пять ресторанов «Вкусно – и точка»Смотреть фотографии
17:26
Основоположнику самбо в Волгоградской области вручили медаль «За верность»Смотреть фотографии
17:18
Попался на откатах: экс-директор Жирновского интерната, где едва не замучили инвалида, идет под судСмотреть фотографии
16:56
Генетики по ДНК нашли волгоградца, укравшего у преподавателя ВГАФКа дорогие часыСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области МЧС ожидает град и шквалы 28 июляСмотреть фотографии
16:14
Эксперт протестировал сеть билайн после масштабной модернизацииСмотреть фотографии
16:07
Под Волгоградом осудили альфонса за обман 30 женщин из Москвы и ПодмосковьяСмотреть фотографии
16:06
Опубликовано жуткое видео горящего поля с пшеницей в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Превращаемся в село: жители требуют от мэра и спикера гордумы Волгограда вернуть троллейбус №18Смотреть фотографии
14:48
В волгоградском общежитии зарезали 42-летнего мужчинуСмотреть фотографии
 