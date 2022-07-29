В больнице № 25 Волгограда сегодня, 29 июля, скончался 70-летний мужчина, пострадавший в результате аварии на пересечении улицы Пражской и проспекта Ленина в Центральном районе 2 июня. Как стало известно ИА «Высота 102», в аварии водитель отечественной легковушки получил сочетанную травму.

— В реанимационном отделении утром скончался 70-летний пациент, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. – Он был доставлен в больницу 2 июня. Без малого два месяца за его жизнь боролись врачи больницы №25, однако спасти жизнь пациента, несмотря на все усилия, не удалось.





Напомним, что скончавшийся 70-летний житель Волгограда за рулем машины LADA Vesta, по предварительной информации регионального главка МВД, не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes С180. Пострадали оба водителя.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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