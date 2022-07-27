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Волгоградских ИТ-специалистов приглашают стать частью команды «МТС Диджитал»

Телеком 27.07.2022 08:54
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27.07.2022 08:54


МТС объявляет о привлечении более 5 тысяч ИТ-специалистов в технологические стеки компании до конца 2022 года. На увеличение фонда оплаты труда, обучение и создание комфортной среды в офисе «МТС Диджитал» выделен бюджет более 3 млрд рублей. Теперь в социальный пакет специалистов входит оплата не только спортивного зала, корпоративного психолога и массажиста, но и здорового питания. Волгоградских ИТ-специалистов приглашают стать частью команды компании, работа возможна как в очном, так и в удаленном формате. 
В рамках программы по расширению штата ИТ-специалистов «МТС Диджитал» проводит дополнительный набор разработчиков различного стека технологий — Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка. Также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science и руководители команд. Вакансии открыты в командах, развивающих цифровые сервисы на основе Big Data, AI, облачной инфраструктуры и в других продуктовых подразделениях. Укрепление команды разработчиков позволит компании «МТС Диджитал» быстрее развивать экосистемные продукты как KION, «МТС Маркетолог», MTS Cloud, а также запускать новые направления технологических продуктов.
Важной HR-разработкой в рамках проекта по развитию ИТ-команды являются образовательные программы для повышения профессионального уровня сотрудников компании. В «МТС Диджитал» сформирована система треков развития между грейдами (уровнями). Каждому из треков соответствует определенный набор образовательных курсов, который позволяет специалистам и руководителям отслеживать профессиональный путь каждого сотрудника. Также благодаря внедренной системе специалист может планировать не только вертикальный рост, но и менять проекты, hard и soft направления.
Инвестиции на развитие команды «МТС Диджитал» также направит на расширение социального пакета для работников компании. Так, к сегодняшним привилегиям в виде компенсации фитнеса, спортивного зала, корпоративного психолога, массажиста, ДМС с первого рабочего дня и образовательных треков добавилась регулярная закупка полезного и здорового питания, сезонных фруктов и овощей — бесплатно для сотрудников компании.
Также МТС запустила бесплатную образовательную программу «Тета», которая готовит Golang-разработчиков, аналитиков данных, DevOps-специалистов и других экспертов не только для МТС, но и для всего рынка. Двери офиса «МТС Диджитал» открыты для стажировок студентов вузов и выпускников, которые получают доступ к топовым командам разработчиков — ежегодно это более 500 студентов. В среднем 60% из них принимают решение остаться и продолжить карьеру в МТС.
По итогам 2021 года ПАО «МТС» заняла третье место в рэнкинге крупнейших компаний в области информационных и коммуникационных технологий по версии агентства RAEX. Ранжирование в рейтинге основано на суммарной выручке компаний от ИТ-деятельности за исследуемый период, такой, как разработка программного обеспечения и услуги в области ИТ. Выручка «МТС» в сфере информационных технологий в 2021 году выросла на 17,4% и составила 51,6 млрд рублей. Всего в рэнкинге по итогам 2021 года разместились 40 крупнейших российских компаний.

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