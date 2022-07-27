«Это еще не все»: в Волгограде снова прогнозируют грозу 27 июля









Грозы не спешат покидать Волгоградскую область. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, так, в регионе с 27 по 29 июля местами ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 13-18 метров в секунду. При этом в Волгоградской области будет жарко – до +33 градусов.





В Волгограде днем 27 июля прогнозируют кратковременный дождь и грозу при температуре воздуха до +31 градуса. Такая же погода ожидается и 28 июля. А вот в пятницу дождей уже не будет, зато жара усилится – до +33.



