







Росстат опубликовал данные о размере ежемесячного пособия на ребенка в зависимости от категории получателей за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в Волгоградской области базовый размер пособия составил 339 рублей.





Для сравнения: в Краснодарском крае – 222 рубля, а в Адыгее меньше всего в ЮФО (135 рублей). При этом в Крыму размер базового ежемесячного пособия на ребенка составляет 648 рублей, а в Севастополе – 657.





Размер пособия на детей одиноких матерей самый высокий в Севастополе – 3065 рублей, в Крыму он чуть меньше – 2928 рублей. В Волгоградской области матерей-одиночек поддерживают 677 рублями в месяц. В Ростовской области на ребенка из такой категории семей предусмотрено 906 рублей.





При этом в Волгоградской области самый большой размер пособия на детей солдат-срочников – 1030 рублей. В Краснодарском крае на эти цели предусмотрено всего 309 рублей, а в Адыгее и того меньше – 195 рублей. В трех регионах – Астраханской области, в Крыму и в Севастополе подобные выплаты не предусмотрены.





Размер пособия на ребенка, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов, в Волгоградской области составлял в 2021 году 677 рублей. В Краснодарском крае – 321 рубль. В Астраханской области таких выплат нет. А в Крыму и в Севастополе они самые большие – 2928 и 3065 рублей.



