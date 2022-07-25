Волгоградские аграрии начали молотить четвертый миллион тонн зерна

Общество 25.07.2022 11:30
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25.07.2022 11:30
По миллиону тонн зерна в неделю молотят аграрии Волгоградской области. Как сообщили в администрации региона, на сегодняшний день сельхозпроизводители уже преодолели планку в 3 миллиона тонн - очередной рекорд.
- На территории Волгоградской области в ходе уборочной кампании собраны уже 3 миллиона тонн зерновых – на 1 миллион тонн больше, чем год назад на эту дату, - сообщил сегодня, 25 июля, на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. - Качество зерна – хорошее.
Озимые и ранние яровые культуры — пшеница, ячмень — обмолочены на площади более 1 миллиона гектаров, что составляет почти половину занимаемых зерновыми полей. Также продолжается уборка ранних овощных культур, которая уже проведена на площади порядка 1000 гектаров. В основном, это овощи борщевой группы. Собраны 25 тысяч тонн капусты, кабачков, огурцов, болгарского перца, лука, моркови; урожайность находится на уровне среднемноголетней качество — очень хорошее. Работу координирует региональный оперативный штаб.
- При этом необходимо отметить, что погодные условия на территории Волгоградской области достаточно серьезно осложнились. Дожди, ураганы и даже град затронули уже целый ряд районов области и замедлили ход уборочной кампании. Дополнительную пожарную опасность представляет сохранение высокой ветровой нагрузки, - сказал Андрей Бочаров.
В целях обеспечения продовольственной безопасности глава региона поставил задачи руководству профильного ведомства совместно с главами муниципальных образований:
- основные усилия сосредоточить на максимальном сохранении урожая;
- обеспечить соблюдение разработанного совместно с экспертной группой графика проведения уборочных работ, с увеличением скорости и объёмов работ в периоды благоприятных погодных условий;
- продолжить системную работу по обновлению парка сельхозтехники, в том числе с господдержкой — путём доведения до сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области дополнительных льготных финансовых ресурсов.
Фото Павла Мирошкина ИА «Высота 102»
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