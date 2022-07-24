







В Волгограде выясняют обстоятельства гибели трехлетнего мальчика, семья которого приехала к родным в отпуск. Как стало известно ИА «Высота 102», трагедия разыгралась в Кировском районе.

- Вызов на улицу Учетную поступил 22 июля. Прибывшие на место врачи скорой помощи лишь констатировали смерть мальчика. Известно, что за несколько дней до происшествия ребенок начал жаловаться на боли в животе. Что стало причиной смерти, установят эксперты, - сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.

Известно, что семья, в которой воспитывался ребенок, приехала в Волгоград из Мончегорска. На улице Учетной в Кировском районе они гостили у родных. В момент смерти рядом с малышом находились и родители, и хозяева дома.

В СУ СКР по Волгоградской области факт гибели ребенка подтвердили, однако комментировать происшествие отказались.