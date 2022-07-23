Общество

Мэрия Волжского ищет перевозчика для 30 муниципальных маршрутов

Общество 23.07.2022 07:50
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23.07.2022 07:50



Администрация Волжского Волгоградской области объявила электронный аукцион на осуществление регулярных перевозок пассажиров на трамваях и автобусах различной вместимости по регулируемым тарифам.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта указана в размере 150 миллионов 755 тысяч 200 рублей. Перевозчик должен будет перевозить пассажиров до конца текущего года по 30 маршрутам, из которых 7 - это трамвайные маршруты №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а и 7. 
Автобусы должны быть преимущественно большой вместимости, но по трем маршрутам №№ 1, 2 и 27 будут курсировать также автобусы средней и малой вместимости.
Перевозчик должен оказывать услуги в  соответствии с реестром маршрутов, утвержденному расписанию  и плановыми показателями объемов пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах в границах Волжского. Победитель конкурса должен выполнять услуги качественно, в соответствии с установленной схемой движения транспортных средств по маршруту и своевременно реагировать на поступающие от населения обращения и жалобы о транспортном обслуживании.
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